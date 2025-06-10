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صحة

فوائد اللوز.. كنز غذائي للصحة والجمال

Lebanon 24
10-06-2025 | 15:00
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يُعتبر اللوز من أكثر أنواع المكسرات فائدة للجسم، فهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية، ويُستخدم في الأنظمة الغذائية الصحية، كما يدخل في العديد من الوصفات التجميلية والعلاجية.

1. غني بالفيتامينات والمعادن
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اللوز يحتوي على:
• فيتامين E: مضاد أكسدة قوي يحافظ على صحة الجلد ويقاوم علامات التقدم في العمر.
• الكالسيوم والمغنيسيوم: ضروريان لصحة العظام والأسنان.
• البوتاسيوم: يساعد في تنظيم ضغط الدم.

2. يعزز صحة القلب

اللوز مفيد لصحة القلب لأنه:
• يحتوي على دهون غير مشبعة مفيدة.
• يساعد في خفض الكوليسترول السيئ (LDL).
• يقي من أمراض القلب والشرايين عند تناوله باعتدال.

3. يساعد في إنقاص الوزن

رغم غناه بالسعرات، فإن اللوز:
• يمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة.
• يُبطئ من امتصاص الكربوهيدرات.
• يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

4. يعزز صحة البشرة والشعر
• زيت اللوز يُستخدم لترطيب البشرة ومحاربة الجفاف.
• يساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه.
• يضفي لمعانًا طبيعيًا للبشرة ويخفف من الهالات السوداء.

5. يدعم الدماغ والذاكرة
اللوز يحتوي على عناصر غذائية مهمة للدماغ مثل:
• الريبوفلافين وL-carnitine، وهما مادتان تساعدان على تحسين الذاكرة وتقوية التركيز.
 
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