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صحة
فوائد اللوز.. كنز غذائي للصحة والجمال
Lebanon 24
10-06-2025
|
15:00
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يُعتبر اللوز من أكثر أنواع المكسرات فائدة للجسم، فهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية، ويُستخدم في الأنظمة الغذائية الصحية، كما يدخل في العديد من الوصفات التجميلية والعلاجية.
1. غني بالفيتامينات والمعادن
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اللوز يحتوي على:
• فيتامين E: مضاد أكسدة قوي يحافظ على صحة الجلد ويقاوم علامات التقدم في العمر.
• الكالسيوم والمغنيسيوم: ضروريان لصحة العظام والأسنان.
• البوتاسيوم: يساعد في تنظيم ضغط
الدم
.
2. يعزز صحة القلب
اللوز مفيد لصحة القلب لأنه:
• يحتوي على دهون غير مشبعة مفيدة.
• يساعد في خفض
الكوليسترول
السيئ (LDL).
• يقي من أمراض القلب والشرايين عند تناوله باعتدال.
3. يساعد في إنقاص الوزن
رغم غناه بالسعرات، فإن اللوز:
• يمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة.
• يُبطئ من امتصاص الكربوهيدرات.
• يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.
4. يعزز صحة البشرة والشعر
• زيت اللوز يُستخدم لترطيب البشرة ومحاربة الجفاف.
• يساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه.
• يضفي لمعانًا طبيعيًا للبشرة ويخفف من الهالات السوداء.
5. يدعم الدماغ والذاكرة
اللوز يحتوي على عناصر غذائية مهمة للدماغ مثل:
• الريبوفلافين وL-carnitine، وهما مادتان تساعدان على تحسين الذاكرة وتقوية التركيز.
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