فوائد اللوز.. كنز غذائي للصحة والجمال

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• فيتامين E: مضاد أكسدة قوي يحافظ على صحة الجلد ويقاوم علامات التقدم في العمر.

• الكالسيوم والمغنيسيوم: ضروريان لصحة العظام والأسنان.

• البوتاسيوم: يساعد في تنظيم ضغط .

• يحتوي على دهون غير مشبعة مفيدة.

• يساعد في خفض السيئ (LDL).

• يقي من أمراض القلب والشرايين عند تناوله باعتدال.

• يمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة.

• يُبطئ من امتصاص الكربوهيدرات.

• يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

• زيت اللوز يُستخدم لترطيب البشرة ومحاربة الجفاف.

• يساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه.

• يضفي لمعانًا طبيعيًا للبشرة ويخفف من الهالات السوداء.

• الريبوفلافين وL-carnitine، وهما مادتان تساعدان على تحسين الذاكرة وتقوية التركيز.

يُعتبر اللوز من أكثر أنواع المكسرات فائدة للجسم، فهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية، ويُستخدم في الأنظمة الغذائية الصحية، كما يدخل في العديد من الوصفات التجميلية والعلاجية.1. غني بالفيتامينات والمعادناللوز يحتوي على:2. يعزز صحة القلباللوز مفيد لصحة القلب لأنه:3. يساعد في إنقاص الوزنرغم غناه بالسعرات، فإن اللوز:4. يعزز صحة البشرة والشعر5. يدعم الدماغ والذاكرةاللوز يحتوي على عناصر غذائية مهمة للدماغ مثل: