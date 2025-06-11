عادة بسيطة قد تؤدي إلى الصلع

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حذّر طبيب متخصص من مخاطر النوم بشعر مبلل، مشيرا إلى أن هذه العادة قد تؤدي إلى تساقط الشعر والصلع .وشارك الدكتور تحذيره عبر فيديو على "تيك توك" و"إنستغرام"، حيث شرح أن الرطوبة في فروة الرأس تخلق بيئة مثالية لنمو الفطريات والبكتيريا، ما قد يسبب القشرة أو التهاب الجلد الدهني، الذي يؤدي إلى الحكة والتقشر.