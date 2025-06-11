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صحة

عادة بسيطة قد تؤدي إلى الصلع

Lebanon 24
11-06-2025 | 08:22
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حذّر طبيب متخصص من مخاطر النوم بشعر مبلل، مشيرا إلى أن هذه العادة قد تؤدي إلى تساقط الشعر والصلع مع مرور الوقت.
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وشارك الدكتور سوراب سيثي تحذيره عبر فيديو على "تيك توك" و"إنستغرام"، حيث شرح أن الرطوبة في فروة الرأس تخلق بيئة مثالية لنمو الفطريات والبكتيريا، ما قد يسبب القشرة أو التهاب الجلد الدهني، الذي يؤدي إلى الحكة والتقشر.
 
وأوضح أن النوم بشعر رطب يُضعف الخصلات ويجعلها أكثر عرضة للتكسر، بالإضافة إلى مشاكل أخرى قد تؤثر على صحة فروة الرأس. (روسيا اليوم) 
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