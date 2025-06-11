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صحة

إليكم أخطر مسببات الحساسية

Lebanon 24
11-06-2025 | 09:46
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يعاني البعض من ظهور أعراض الحساسية أثناء تواجدهم في المنزل دون أن يدركوا أن بعض مسببات الحساسية تحيط بهم طوال الوقت.
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عث الغبار:

عث الغبار هي كائنات مجهرية تعيش في غبار المنزل. يُفضل الأماكن الدافئة والرطبة، مثل أغطية الأسرة والأثاث المنجد والسجاد والستائر، وتتغذى هذه الكائنات على جزيئات جلد الإنسان الميت، وتعتبر فضلاتها مسببات حساسية قوية يمكن أن تُسبب أعراضا تُشبه أعراض الزكام منها: سيلان الأنف، العطس، احتقان الأنف، السعال، حكة واحمرار في العينين، والطفح الجلدي.

العفن:

تنتشر جزيئات العفن في المناطق الرطبة سيئة التهوية، مثل الحمامات والأقبية والمطابخ، قد يؤدي استنشاق هذه الجزيئات إلى ردود فعل تحسسية، بما في ذلك احتقان الأنف، والسعال، والصفير في الصدر، وتهيج الجلد، ومع التعرض المطول لها قد يعاني الشخص من أمراض تنفسية أكثر خطورة.

الحيوانات الأليفة:

يحتوي شعر الحيوانات الأليفة ولعابها ووبرها على مواد يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية. تنتشر هذه المواد بسهولة في جميع أنحاء المنزل، ويمكن أن تبقى في الهواء وعلى الأسطح لفترات طويلة، وتشمل أعراض حساسية الحيوانات الأليفة العطس، وسيلان الأنف، وحكة العينين، والطفح الجلدي.
 
المواد الكيميائية المنزلية:

تحتوي العديد من منتجات التنظيف والغسيل على مواد كيميائية يمكن أن تهيج الجهاز التنفسي والجلد، ويمكن أن تسبب الأبخرة المنبعثة من هذه المنتجات السعال، والعطس، وسيلان الدموع، وحكة الجلد، والطفح الجلدي، وتُعد المواد التي تحتوي على الكلور، والفورمالديهايد، والفينولات خطيرة بشكل خاص.

الحشرات:

تعد فضلات الصراصير والحشرات الأخرى، مثل البراز وجزيئات الغطاء الكيتيني، مسببات حساسية قوية، ويمكن أن تسبب أعراضا تنفسية، بما في ذلك سيلان الأنف، والسعال، والصفير في الصدر، وردود فعل جلدية. (روسيا اليوم) 
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