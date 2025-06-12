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صحة

5 فواكه تُعزز عملية إزالة السموم من الكبد.. ما هي؟

Lebanon 24
12-06-2025 | 04:27
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تحتوي بعض الفواكه، مثل الغريب فروت والتفاح والتوت الأزرق، على مضادات أكسدة وفيتامينات وعناصر غذائية أساسية، مما يُعزز الصحة العامة.

وفقًا لما نشره موقع "VnExpress" لشبكة "نارايانا هيلث"، وهي شبكة مستشفيات خاصة هندية، تلعب عملية إزالة السموم من الكبد دورًا حاسمًا في إدارة مرض الكبد الدهني، وهو مرض غالبًا ما ينتج عن عادات غذائية سيئة أو السمنة. يمكن أن تُسبب هذه الحالة تلفًا كبيرًا في الكبد مع مرور الوقت. اشتمل التقرير على قائمة من 5 فواكه تُعزز عملية إزالة السموم من الكبد، كما يلي:
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1. الغريب فروت
إن الغريب فروت غني بمضادات الأكسدة، وخاصةً النارينجين، وهو فلافونويد يُساعد على حماية الكبد من التلف. كما يُساعد محتواه العالي من فيتامين C على عمليات إزالة السموم من الكبد مع تعزيز المناعة، مما يجعله ثمرة قيّمة لصحة الكبد.
 
2. التوت الأزرق
يشتهر التوت الأزرق بخصائصه القوية المضادة للأكسدة، ويحتوي على الأنثوسيانين، وهي مركبات تُقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الكبد. يمكن أن يحمي تناول التوت الأزرق بانتظام خلايا الكبد ويُحسّن وظائفه بشكل عام.

3. التفاح
يُعد التفاح مصدرًا جيدًا للبكتين، وهو نوع من الألياف يُساعد على التخلص من السموم من الجسم، مما يُخفف العبء على الكبد. كما يُساعد محتوى الماء العالي في التفاح على ترطيب الكبد، مما يُعزز قدرته الطبيعية على إزالة السموم.

4. الليمون
يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، وكلاهما يُحفز إنتاج إنزيمات الكبد ويدعم عملية إزالة السموم. كما يُعزز الليمون إنتاج العصارة الصفراوية، مما يُعزز قدرة الكبد على معالجة الفضلات والتخلص منها بكفاءة أكبر.
 
5. العنب
أبرزت دراسة، نُشرت عام 2022 في المكتبة الوطنية الأميركية للطب، فعالية بروانثوسيانيدين بذور العنب GSPE، وهو مُركب بوليفينولي طبيعي موجود في قشور وبذور العنب، في الوقاية من تلف أنسجة الكبد والإجهاد التأكسدي.

ويحتوي العنب، وخاصةً الأحمر والبنفسجي، على مادة ريسفيراترول، التي ثَبُتَ أنها تُقلل من التهاب الكبد وتحمي خلاياه. ولذلك فإن تناول العنب بشكل منتظم يمكن أن يساعد على تحسين وظائف الكبد. (العربية) 
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