Advertisement

صحة

ماذا تقدم لنا البندورة من فوائد؟

Lebanon 24
12-06-2025 | 12:00
A-
A+

Doc-P-1374120-638853490135546370.jpg
Doc-P-1374120-638853490135546370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُعتبر البندورة من أكثر الخضروات استخدامًا في المطابخ حول العالم، وتتميز بلونها الأحمر الجذاب وطعمها اللذيذ وفوائدها الصحية المتعددة. فهي ليست فقط مكونًا أساسيًا في السلطات والصلصات، بل أيضًا غنية بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض.
Advertisement

1. غنية بالفيتامينات والمعادن
البندورة مصدر ممتاز لفيتامين C، الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة، وكذلك تحتوي على فيتامين K الضروري لصحة العظام، وفيتامين A المفيد للبصر. كما تحتوي على البوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب.

2. تحتوي على مضادات أكسدة قوية
تحتوي البندورة على مادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي يعطيها لونها الأحمر. يساعد الليكوبين على الوقاية من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، وخاصة سرطان البروستاتا.

3. تعزز صحة القلب
تساهم البندورة في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساعد على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

4. مفيدة للبشرة
يساعد تناول البندورة أو استخدامها في أقنعة الوجه على تحسين صحة الجلد ومقاومة علامات التقدم في السن، بفضل محتواها من فيتامين C والليكوبين.

5. تساهم في تحسين الهضم
البندورة غنية بالألياف التي تسهّل عملية الهضم وتمنع الإمساك، مما يحسّن من صحة الجهاز الهضمي.

6. منخفضة السعرات وغنية بالماء
لمن يرغبون في الحفاظ على وزن صحي، تعد البندورة خيارًا مثاليًا لأنها منخفضة بالسعرات الحرارية وغنية بالماء، ما يساعد على الشعور بالشبع دون الإفراط في السعرات.
مواضيع ذات صلة
للمسنين.. فائدة صحية مدهشة تقدمها القهوة
lebanon 24
13/06/2025 04:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يقدم أداة جديدة.. ما هي؟
lebanon 24
13/06/2025 04:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد الخيار.. عديدة ومتنوعة
lebanon 24
13/06/2025 04:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد مذهلة لأكل السمك… تعرّف إليها الآن
lebanon 24
13/06/2025 04:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2025-06-12
07:07 | 2025-06-12
04:27 | 2025-06-12
02:40 | 2025-06-12
23:59 | 2025-06-11
23:00 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24