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صحة

النوم المبكر سر الصحة والنشاط

Lebanon 24
12-06-2025 | 15:00
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يُعد النوم من أهم العوامل التي تؤثر على صحة الإنسان الجسدية والنفسية، والنوم المبكر بشكل خاص له فوائد كثيرة تنعكس بشكل إيجابي على حياة الإنسان اليومية.

1. تعزيز صحة الجسم

النوم المبكر يساعد الجسم على الراحة وتجديد الخلايا. أثناء النوم، يفرز الجسم هرمونات تساعد على النمو والإصلاح، مما يُقوّي المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض.
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2. تحسين المزاج والتركيز

النوم الجيد في الليل، وخاصة عند النوم مبكرًا، يجعل الشخص أكثر هدوءًا وأقل عرضة للتوتر والعصبية، كما يزيد من القدرة على التركيز والانتباه خلال النهار.

3. زيادة النشاط والطاقة

من ينام باكرًا ويستيقظ مبكرًا يشعر بالنشاط والحيوية طوال اليوم، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء في العمل أو الدراسة.

4. تقوية الذاكرة

النوم يساعد الدماغ على تثبيت المعلومات وتنظيمها، مما يحسن من قدرات التعلم والحفظ، وخاصة عند الأطفال والطلاب.

5. تنظيم الساعة البيولوجية

النوم المبكر يساعد على ضبط “الساعة البيولوجية” في الجسم، مما يساهم في تحسين عمل الأجهزة الحيوية مثل القلب والكبد والجهاز الهضمي.
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