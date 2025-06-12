23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
النوم المبكر سر الصحة والنشاط
Lebanon 24
12-06-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعد النوم من أهم العوامل التي تؤثر على صحة الإنسان الجسدية والنفسية، والنوم المبكر بشكل خاص له فوائد كثيرة تنعكس بشكل إيجابي على حياة الإنسان اليومية.
1. تعزيز صحة الجسم
النوم المبكر يساعد الجسم على الراحة وتجديد الخلايا. أثناء النوم، يفرز الجسم هرمونات تساعد على النمو والإصلاح، مما يُقوّي المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض.
Advertisement
2. تحسين المزاج والتركيز
النوم الجيد في الليل، وخاصة عند النوم مبكرًا، يجعل الشخص أكثر هدوءًا وأقل عرضة للتوتر والعصبية، كما يزيد من القدرة على التركيز والانتباه خلال النهار.
3. زيادة النشاط والطاقة
من ينام باكرًا ويستيقظ مبكرًا يشعر بالنشاط والحيوية طوال اليوم، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء في العمل أو الدراسة.
4. تقوية الذاكرة
النوم يساعد الدماغ على تثبيت المعلومات وتنظيمها، مما يحسن من قدرات التعلم والحفظ، وخاصة عند الأطفال والطلاب.
5. تنظيم الساعة البيولوجية
النوم المبكر يساعد على ضبط “الساعة البيولوجية” في الجسم، مما يساهم في تحسين عمل الأجهزة الحيوية مثل القلب والكبد والجهاز الهضمي.
مواضيع ذات صلة
يهدّد صحتك... هذا أخطر توقيت للنوم!
Lebanon 24
يهدّد صحتك... هذا أخطر توقيت للنوم!
13/06/2025 04:21:33
13/06/2025 04:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرات خطيرة... هكذا تؤثر قلّة النوم لمدة 3 ليالٍ على الصحة!
Lebanon 24
تغيّرات خطيرة... هكذا تؤثر قلّة النوم لمدة 3 ليالٍ على الصحة!
13/06/2025 04:21:33
13/06/2025 04:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أنشطة بسيطة ومجانية تُعزز الصحة النفسية بشكل فعّال
Lebanon 24
أنشطة بسيطة ومجانية تُعزز الصحة النفسية بشكل فعّال
13/06/2025 04:21:33
13/06/2025 04:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحسين جودة النوم.. تناولوا حبة أفوكادو يومياً
Lebanon 24
لتحسين جودة النوم.. تناولوا حبة أفوكادو يومياً
13/06/2025 04:21:33
13/06/2025 04:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ماذا تقدم لنا البندورة من فوائد؟
Lebanon 24
ماذا تقدم لنا البندورة من فوائد؟
12:00 | 2025-06-12
12/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحسين جودة النوم.. تناولوا حبة أفوكادو يومياً
Lebanon 24
لتحسين جودة النوم.. تناولوا حبة أفوكادو يومياً
07:07 | 2025-06-12
12/06/2025 07:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
5 فواكه تُعزز عملية إزالة السموم من الكبد.. ما هي؟
Lebanon 24
5 فواكه تُعزز عملية إزالة السموم من الكبد.. ما هي؟
04:27 | 2025-06-12
12/06/2025 04:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد آسيا.. رصد متحور كورونا الجديد بصورة متقطعة في هذه الدولة الأوروبية
Lebanon 24
بعد آسيا.. رصد متحور كورونا الجديد بصورة متقطعة في هذه الدولة الأوروبية
02:40 | 2025-06-12
12/06/2025 02:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي آخر حاسة تتوقف قبل الموت؟
Lebanon 24
ما هي آخر حاسة تتوقف قبل الموت؟
23:59 | 2025-06-11
11/06/2025 11:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
Lebanon 24
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
01:09 | 2025-06-12
12/06/2025 01:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
02:22 | 2025-06-12
12/06/2025 02:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حبس ملكة جمال لمدة عامين.. هذا ما فعلته (صورة)
Lebanon 24
حبس ملكة جمال لمدة عامين.. هذا ما فعلته (صورة)
00:33 | 2025-06-12
12/06/2025 12:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور)
Lebanon 24
"ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور)
12:23 | 2025-06-12
12/06/2025 12:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التقطه أحد المسافرين.. شاهدوا الفيديو التالي من داخل الطائرة الهنديّة قبل لحظات من تحطّمها
Lebanon 24
التقطه أحد المسافرين.. شاهدوا الفيديو التالي من داخل الطائرة الهنديّة قبل لحظات من تحطّمها
07:05 | 2025-06-12
12/06/2025 07:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2025-06-12
ماذا تقدم لنا البندورة من فوائد؟
07:07 | 2025-06-12
لتحسين جودة النوم.. تناولوا حبة أفوكادو يومياً
04:27 | 2025-06-12
5 فواكه تُعزز عملية إزالة السموم من الكبد.. ما هي؟
02:40 | 2025-06-12
بعد آسيا.. رصد متحور كورونا الجديد بصورة متقطعة في هذه الدولة الأوروبية
23:59 | 2025-06-11
ما هي آخر حاسة تتوقف قبل الموت؟
23:00 | 2025-06-11
فوائد الخيار.. عديدة ومتنوعة
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
13/06/2025 04:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
13/06/2025 04:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
13/06/2025 04:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24