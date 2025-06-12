النوم المبكر سر الصحة والنشاط

Advertisement

يُعد النوم من أهم العوامل التي تؤثر على صحة الإنسان الجسدية والنفسية، والنوم المبكر بشكل خاص له فوائد كثيرة تنعكس بشكل إيجابي على حياة الإنسان اليومية.1. تعزيز صحة الجسمالنوم المبكر يساعد الجسم على الراحة وتجديد الخلايا. أثناء النوم، يفرز الجسم هرمونات تساعد على النمو والإصلاح، مما يُقوّي المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض.2. تحسين المزاج والتركيزالنوم الجيد في الليل، وخاصة عند النوم مبكرًا، يجعل الشخص أكثر هدوءًا وأقل عرضة للتوتر والعصبية، كما يزيد من القدرة على التركيز والانتباه خلال النهار.3. زيادة النشاط والطاقةمن ينام باكرًا ويستيقظ مبكرًا يشعر بالنشاط والحيوية طوال اليوم، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء في العمل أو الدراسة.4. تقوية الذاكرةالنوم يساعد الدماغ على تثبيت المعلومات وتنظيمها، مما يحسن من قدرات التعلم والحفظ، وخاصة عند الأطفال والطلاب.5. تنظيم الساعة البيولوجيةالنوم المبكر يساعد على ضبط “الساعة البيولوجية” في الجسم، مما يساهم في تحسين عمل الأجهزة الحيوية مثل القلب والكبد والجهاز الهضمي.