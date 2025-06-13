25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
اختبار ثوري يكشف مرضا مزمنا بدون آثار جانبية
Lebanon 24
13-06-2025
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
ابتكر فريق من الباحثين اختبار دم جديدا يمكنه تشخيص مرض الداء البطني بدقة عالية دون الحاجة إلى تناول الغلوتين، فيما قد يحدث نقلة نوعية في طريقة تشخيص هذا المرض المزمن.
يعتبر الداء البطني (مرض الاضطرابات الهضمية) من أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الأمعاء عند تناول الغلوتين، البروتين الموجود في القمح والشعير، ما يؤدي إلى اضطرابات هضمية ومضاعفات صحية خطيرة إذا لم يعالج.
Advertisement
ويعاني العديد من المرضى من صعوبة في التشخيص لأن الطرق التقليدية تتطلب تناول كميات كبيرة من الغلوتين لفترات طويلة، وهو ما قد يفاقم أعراض المرض.
وجاءت الدراسة الجديدة لتقدم حلا مبتكرا عبر اختبار دم يكتشف الخلايا التائية الخاصة بالغلوتين حتى لدى الأشخاص الذين لا يتناولون الغلوتين بسبب نظامهم الغذائي الصارم. ويعتمد الاختبار على قياس مستوى إنترلوكين 2 (IL-2)، وهو مؤشر مناعي يرتفع لدى المصابين بالداء البطني عند تعرضهم للغلوتين.
وأوضحت الباحثة أليڤيا موسكاتيلي، التي تعاني شخصيا من المرض، أن الاختبار كان فعالا أيضا لدى الأشخاص الذين يعانون أمراضا مناعية أخرى مرتبطة، مثل داء
السكري
من النوع الأول والتهاب الغدة الدرقية "
هاشيموتو
". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
اختبار مدته دقيقة يكشف العلامات المبكرة لمرض ألزهايمر
Lebanon 24
اختبار مدته دقيقة يكشف العلامات المبكرة لمرض ألزهايمر
13/06/2025 22:18:56
13/06/2025 22:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
آثار جانبية مقلقة لأقراص النوم الشائعة
Lebanon 24
آثار جانبية مقلقة لأقراص النوم الشائعة
13/06/2025 22:18:56
13/06/2025 22:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: اختبار سريع لتشخيص أمراض الطفولة النادرة
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: اختبار سريع لتشخيص أمراض الطفولة النادرة
13/06/2025 22:18:56
13/06/2025 22:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لضرورة السعي لنهضة المدينة والعمل على جذب الهبات لترميم اثار طرابلس المملوكية
Lebanon 24
ميقاتي: لضرورة السعي لنهضة المدينة والعمل على جذب الهبات لترميم اثار طرابلس المملوكية
13/06/2025 22:18:56
13/06/2025 22:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مادة مضافة في "الآيس كريم" تشكّل خطورة على الأمعاء... خبراء يحذّرون!
Lebanon 24
مادة مضافة في "الآيس كريم" تشكّل خطورة على الأمعاء... خبراء يحذّرون!
12:00 | 2025-06-13
13/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة العالمية تحذر من طرق الترويج للسجائر
Lebanon 24
الصحة العالمية تحذر من طرق الترويج للسجائر
09:22 | 2025-06-13
13/06/2025 09:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف.. أدوية إنقاص الوزن الشهيرة لا تحقق النتائج المعلنة!
Lebanon 24
دراسة تكشف.. أدوية إنقاص الوزن الشهيرة لا تحقق النتائج المعلنة!
07:34 | 2025-06-13
13/06/2025 07:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المانغو يعزز صحة القلب بعد انقطاع الطمث
Lebanon 24
المانغو يعزز صحة القلب بعد انقطاع الطمث
04:39 | 2025-06-13
13/06/2025 04:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر فاعلية في إنقاص الوزن... ماذا تعرفون عن "المشي الياباني"؟
Lebanon 24
الأكثر فاعلية في إنقاص الوزن... ماذا تعرفون عن "المشي الياباني"؟
01:00 | 2025-06-13
13/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
03:42 | 2025-06-13
13/06/2025 03:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها
Lebanon 24
حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها
07:57 | 2025-06-13
13/06/2025 07:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا حزينا وبملامح مختلفة.. كاظم الساهر يُفاجئ الجمهور في أحدث إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بدا حزينا وبملامح مختلفة.. كاظم الساهر يُفاجئ الجمهور في أحدث إطلالة له (فيديو)
01:48 | 2025-06-13
13/06/2025 01:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير نقلته السفارة الأميركية في لبنان.. تنبيه عاجل وهذا ما أعلنته
Lebanon 24
تحذير نقلته السفارة الأميركية في لبنان.. تنبيه عاجل وهذا ما أعلنته
02:12 | 2025-06-13
13/06/2025 02:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي يتصدر.. شاهدوا ماذا فعلتا في زفاف فنان معروف (فيديو)
Lebanon 24
رقص ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي يتصدر.. شاهدوا ماذا فعلتا في زفاف فنان معروف (فيديو)
02:22 | 2025-06-13
13/06/2025 02:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2025-06-13
مادة مضافة في "الآيس كريم" تشكّل خطورة على الأمعاء... خبراء يحذّرون!
09:22 | 2025-06-13
الصحة العالمية تحذر من طرق الترويج للسجائر
07:34 | 2025-06-13
دراسة تكشف.. أدوية إنقاص الوزن الشهيرة لا تحقق النتائج المعلنة!
04:39 | 2025-06-13
المانغو يعزز صحة القلب بعد انقطاع الطمث
01:00 | 2025-06-13
الأكثر فاعلية في إنقاص الوزن... ماذا تعرفون عن "المشي الياباني"؟
23:00 | 2025-06-12
الماء والصحة.. الكمية التي يحتاجها جسمك يوميًا
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
13/06/2025 22:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
13/06/2025 22:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
13/06/2025 22:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24