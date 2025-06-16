احذر العصائر المُصنّعة.. أضرار صحية تهدد الكبار والصغار

Advertisement

في ظل الحياة السريعة والبحث عن بدائل سهلة، يلجأ كثير من الناس إلى العصائر المُصنّعة كخيار سريع ومنعش، خاصة للأطفال. لكن ما لا يدركه البعض هو أن هذه العصائر قد تُشكّل خطرًا على الصحة عند الإفراط في تناولها.ما هو العصير المُصنّع؟العصير المُصنّع هو مشروب يُنتج صناعيًا، وغالبًا ما يحتوي على كميات كبيرة من السكر، ونكهات وألوان صناعية، وقد يخلو من الفاكهة الطبيعية تمامًا أو يحتوي على نسبة ضئيلة جدًا منها.أضرار العصير المُصنّع:1. ارتفاع نسبة السكرمعظم العصائر المُصنّعة تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما يرفع من خطر الإصابة بالسمنة، والسكري من النوع الثاني، وتسوس الأسنان، خاصة لدى الأطفال.2. قلة الفائدة الغذائيةالعصائر المُصنّعة تفتقر إلى الألياف التي توجد في الفاكهة الطازجة، وغالبًا ما تكون منخفضة في الفيتامينات والمعادن مقارنة بالعصائر الطبيعية أو الفاكهة الكاملة.3. زيادة خطر أمراض القلبالسكريات المضافة والمواد الحافظة قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط وزيادة مستويات الضار، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.4. المواد الحافظة والملوناتتُضاف للعصائر المُصنّعة مواد حافظة وملونات صناعية قد يكون لها آثار سلبية على المدى ، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي أو الحساسية، خاصة عند الأطفال.5. الإدمان على الطعم الصناعيتناول العصائر المُصنّعة باستمرار يجعل الشخص يعتاد الطعم المُحلى الصناعي، ما يقلل من تقبّله للطعم الطبيعي للفواكه أو العصائر الطازجة