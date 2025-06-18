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صحة

فوائد مذهلة للقبلات والعناق... اكتشفها!

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:21
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توصل العلماء إلى نتيجة تفيد بأن الوحدة لا تؤثر على المزاج فحسب، بل تؤثر على الحالة الصحية العامة أيضا.

وقد أظهر تحليل حالة أكثر من 42 ألف شخص تراكم بروتينات ضارة في دم الأشخاص الوحيدين، ما يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية وداء السكري وأمراض القلب.
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وتشير عالمة النفس السريري داريا سالنيكوفا، إلى أن بعض العوامل الحركية (القبلات والعناق)، تطور المجال الفسيولوجي للشخص.

وتقول: "تستخدم في القبلة حوالي 40 نهاية عصبية أو أكثر، لها تأثير إيجابي على الجهاز العصبي، ما يساعد فسيولوجيا في الوقاية من الجلطة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية. وينطبق الأمر نفسه على العناق".

ووفقا لها، النفس البشرية في تطور نفسي حركي مستمر، يعتمد على التطور البدني.

وتقول: "ليس عبثا أن يقال إن ممارسة الرياضة ضرورية، لأنه على المستوى الهرموني، تحسن وترفع مستوى الحالة العاطفية. وتؤثر القبلات والعناق واللمسات على الشخص من الناحية اللمسية، أي على الجلد، ما يطور كامل المجال الحركي. ويشكل هذا أساسا جيدا، يؤثر مستقبلا إيجابيا على المجال الجسدي، وعلى المجال العاطفي أيضا، وتكون أساسا للمجال العقلي".
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