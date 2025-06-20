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صحة
روتين العناية بالبشرة.. خطوات بسيطة لبشرة صحية ومشرقة
Lebanon 24
20-06-2025
|
23:00
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العناية بالبشرة ليست رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على صحة الجلد وجماله على المدى
الطويل
. فالبشرة، بصفتها أكبر عضو في الجسم، تتعرض يوميًا للتلوث، وأشعة الشمس، والإجهاد، مما يجعل من العناية المنتظمة بها أمرًا أساسيًا.
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أولًا: تحديد نوع البشرة
قبل البدء بروتين العناية، يجب معرفة نوع البشرة:
• جافة: تميل إلى التقشر وتحتاج إلى ترطيب عميق.
• دهنية: تُنتج الزيوت الزائدة وتكون عرضة للبثور.
• مختلطة: تجمع بين الجافة والدهنية.
• عادية: متوازنة ولا تعاني مشاكل واضحة.
• حساسة: تتأثر بسهولة وتحتاج إلى منتجات لطيفة.
الروتين اليومي
الأساسي
1. التنظيف (مرتين يوميًا)
• استخدمي غسولًا مناسبًا لنوع بشرتك.
• يُنصح بالتنظيف صباحًا لإزالة إفرازات الليل، ومساءً لإزالة الأوساخ والمكياج.
2. التونر (اختياري)
• يساعد على إعادة توازن الحموضة في البشرة.
• ينعش الجلد ويهيّئه لاستقبال باقي المنتجات.
3. الترطيب
• خطوة أساسية لجميع أنواع البشرة، حتى الدهنية.
• يُفضل اختيار مرطب خفيف في النهار، وكريمي ليلاً.
4.
الحماية من الشمس
• استخدمي واقيًا شمسيًا بعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30.
• هذه الخطوة ضرورية للوقاية من التصبغات والشيخوخة المبكرة.
الروتين الأسبوعي
1. التقشير (1-2 مرات أسبوعيًا)
• يزيل خلايا الجلد الميتة ويحفز تجدد البشرة.
• يُفضّل استخدام مقشر لطيف لتجنّب تهيّج الجلد.
2. الماسكات
• تساعد على تغذية البشرة بعمق.
• يمكن اختيار ماسكات للترطيب، التنقية، أو التوهّج حسب الحاجة
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