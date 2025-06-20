Advertisement

صحة

روتين العناية بالبشرة.. خطوات بسيطة لبشرة صحية ومشرقة

Lebanon 24
20-06-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1379594-638860442186729803.jpg
Doc-P-1379594-638860442186729803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
العناية بالبشرة ليست رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على صحة الجلد وجماله على المدى الطويل. فالبشرة، بصفتها أكبر عضو في الجسم، تتعرض يوميًا للتلوث، وأشعة الشمس، والإجهاد، مما يجعل من العناية المنتظمة بها أمرًا أساسيًا.
Advertisement

أولًا: تحديد نوع البشرة
قبل البدء بروتين العناية، يجب معرفة نوع البشرة:
• جافة: تميل إلى التقشر وتحتاج إلى ترطيب عميق.
• دهنية: تُنتج الزيوت الزائدة وتكون عرضة للبثور.
• مختلطة: تجمع بين الجافة والدهنية.
• عادية: متوازنة ولا تعاني مشاكل واضحة.
• حساسة: تتأثر بسهولة وتحتاج إلى منتجات لطيفة.

الروتين اليومي الأساسي

1. التنظيف (مرتين يوميًا)
• استخدمي غسولًا مناسبًا لنوع بشرتك.
• يُنصح بالتنظيف صباحًا لإزالة إفرازات الليل، ومساءً لإزالة الأوساخ والمكياج.

2. التونر (اختياري)
• يساعد على إعادة توازن الحموضة في البشرة.
• ينعش الجلد ويهيّئه لاستقبال باقي المنتجات.

3. الترطيب
• خطوة أساسية لجميع أنواع البشرة، حتى الدهنية.
• يُفضل اختيار مرطب خفيف في النهار، وكريمي ليلاً.

4. الحماية من الشمس
• استخدمي واقيًا شمسيًا بعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30.
• هذه الخطوة ضرورية للوقاية من التصبغات والشيخوخة المبكرة.

الروتين الأسبوعي

1. التقشير (1-2 مرات أسبوعيًا)
• يزيل خلايا الجلد الميتة ويحفز تجدد البشرة.
• يُفضّل استخدام مقشر لطيف لتجنّب تهيّج الجلد.

2. الماسكات
• تساعد على تغذية البشرة بعمق.
• يمكن اختيار ماسكات للترطيب، التنقية، أو التوهّج حسب الحاجة
مواضيع ذات صلة
تنظيف البشرة.. خطوة أساسية لبشرة صحية ومشرقة
lebanon 24
21/06/2025 08:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أفضل خطوات روتين العناية بالبشرة
lebanon 24
21/06/2025 08:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"علامات بسيطة" على بشرتك قد تشير إلى الإصابة بالسرطان
lebanon 24
21/06/2025 08:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نصائح فعالة للعناية بالبشرة في فصل الربيع
lebanon 24
21/06/2025 08:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:20 | 2025-06-21
15:00 | 2025-06-20
12:30 | 2025-06-20
10:28 | 2025-06-20
08:34 | 2025-06-20
06:39 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24