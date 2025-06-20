روتين العناية بالبشرة.. خطوات بسيطة لبشرة صحية ومشرقة

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• جافة: تميل إلى التقشر وتحتاج إلى ترطيب عميق.

• دهنية: تُنتج الزيوت الزائدة وتكون عرضة للبثور.

• مختلطة: تجمع بين الجافة والدهنية.

• عادية: متوازنة ولا تعاني مشاكل واضحة.

• حساسة: تتأثر بسهولة وتحتاج إلى منتجات لطيفة.

• استخدمي غسولًا مناسبًا لنوع بشرتك.

• يُنصح بالتنظيف صباحًا لإزالة إفرازات الليل، ومساءً لإزالة الأوساخ والمكياج.

• يساعد على إعادة توازن الحموضة في البشرة.

• ينعش الجلد ويهيّئه لاستقبال باقي المنتجات.

• خطوة أساسية لجميع أنواع البشرة، حتى الدهنية.

• يُفضل اختيار مرطب خفيف في النهار، وكريمي ليلاً.

• استخدمي واقيًا شمسيًا بعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30.

• هذه الخطوة ضرورية للوقاية من التصبغات والشيخوخة المبكرة.

• يزيل خلايا الجلد الميتة ويحفز تجدد البشرة.

• يُفضّل استخدام مقشر لطيف لتجنّب تهيّج الجلد.

• تساعد على تغذية البشرة بعمق.

• يمكن اختيار ماسكات للترطيب، التنقية، أو التوهّج حسب الحاجة

العناية بالبشرة ليست رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على صحة الجلد وجماله على المدى . فالبشرة، بصفتها أكبر عضو في الجسم، تتعرض يوميًا للتلوث، وأشعة الشمس، والإجهاد، مما يجعل من العناية المنتظمة بها أمرًا أساسيًا.أولًا: تحديد نوع البشرةقبل البدء بروتين العناية، يجب معرفة نوع البشرة:الأساسي1. التنظيف (مرتين يوميًا)2. التونر (اختياري)3. الترطيب4.الروتين الأسبوعي1. التقشير (1-2 مرات أسبوعيًا)2. الماسكات