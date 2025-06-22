28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
فاكهة تعزز القدرات العقلية لكبار السن وتحميهم من الخرف.. ما هي؟
Lebanon 24
22-06-2025
|
06:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة أن الفراولة ليست مجرد فاكهة لذيذة، بل تحتوي على فوائد مذهلة في تعزيز صحة الدماغ ما يساعد على الوقاية من الخرف.
ووجدت الدراسة أن هذه الفاكهة يمكنها تعزيز سرعة معالجة المعلومات في أدمغة كبار السن. ومن المعروف أن تباطؤ سرعة المعالجة المعرفية المرتبط بالعمر هو أحد أعراض الخرف.
Advertisement
وأظهرت أبحاث سابقة أن المركبات المعروفة باسم "الفلافونويد" الموجودة في الفراولة يمكنها تعزيز صحة القلب. وفي الدراسة الجديدة، قام فريق من
جامعة سان دييغو
ستيت
في
الولايات المتحدة
بتجنيد 35 رجلا وامرأة في السبعينيات من العمر لمعرفة ما إذا كان يمكن ملاحظة تأثيرات مماثلة على الدماغ.
ووجد الباحثون تحسنا ملحوظا في سرعة معالجة الدماغ بعد تناول مسحوق الفراولة، بينما لم يحدث أي تغيير يذكر مع المشروب بنكهة الفاكهة. وعلى الرغم من عدم وجود تحسن كبير في نتائج اختبارات الذاكرة بعد تناول الفراولة، إلا أن الباحثين أكدوا على أهمية التحسن في سرعة المعالجة الذهنية، والتي تؤثر بشكل مباشر على مهارات الحياة اليومية مثل القيادة واتخاذ القرارات المالية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
التكنولوجيا تُحفّز الدماغ وتُقلّل خطر الخرف لدى كبار السن
Lebanon 24
التكنولوجيا تُحفّز الدماغ وتُقلّل خطر الخرف لدى كبار السن
22/06/2025 18:15:31
22/06/2025 18:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ما فوائد الفواكه المجففة لكبار السن؟
Lebanon 24
ما فوائد الفواكه المجففة لكبار السن؟
22/06/2025 18:15:31
22/06/2025 18:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهم كبار السن.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
خبر يهم كبار السن.. ماذا فيه؟
22/06/2025 18:15:31
22/06/2025 18:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: طرق توزيع المساعدات الحالية تفشل في تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة وخاصة للمرضى وكبار السن
Lebanon 24
الأونروا: طرق توزيع المساعدات الحالية تفشل في تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة وخاصة للمرضى وكبار السن
22/06/2025 18:15:31
22/06/2025 18:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بدائل طبيعية لـ"أوزمبيك".. تعرفوا إليها
Lebanon 24
بدائل طبيعية لـ"أوزمبيك".. تعرفوا إليها
10:40 | 2025-06-22
22/06/2025 10:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير خطير لنقص الصوديوم على الدماغ
Lebanon 24
تأثير خطير لنقص الصوديوم على الدماغ
09:22 | 2025-06-22
22/06/2025 09:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"التوتر الدائم".. كيف يؤثر على النوم والذاكرة؟
Lebanon 24
"التوتر الدائم".. كيف يؤثر على النوم والذاكرة؟
02:00 | 2025-06-22
22/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لنظام غذائي صحيّ.. إليكم 20 وجبة خفيفة
Lebanon 24
لنظام غذائي صحيّ.. إليكم 20 وجبة خفيفة
23:00 | 2025-06-21
21/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مركب نباتي" يوجد في القهوة والأرز.. لن تتوقعوا فائدته!
Lebanon 24
"مركب نباتي" يوجد في القهوة والأرز.. لن تتوقعوا فائدته!
16:00 | 2025-06-21
21/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
Lebanon 24
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
04:27 | 2025-06-22
22/06/2025 04:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
14:50 | 2025-06-21
21/06/2025 02:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة.. "سقوط" عند كورنيش عين المريسة (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مؤسفة.. "سقوط" عند كورنيش عين المريسة (فيديو)
03:08 | 2025-06-22
22/06/2025 03:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة - بيروت
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة - بيروت
11:46 | 2025-06-21
21/06/2025 11:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنه وزير الصحّة
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنه وزير الصحّة
13:33 | 2025-06-21
21/06/2025 01:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:40 | 2025-06-22
بدائل طبيعية لـ"أوزمبيك".. تعرفوا إليها
09:22 | 2025-06-22
تأثير خطير لنقص الصوديوم على الدماغ
02:00 | 2025-06-22
"التوتر الدائم".. كيف يؤثر على النوم والذاكرة؟
23:00 | 2025-06-21
لنظام غذائي صحيّ.. إليكم 20 وجبة خفيفة
16:00 | 2025-06-21
"مركب نباتي" يوجد في القهوة والأرز.. لن تتوقعوا فائدته!
14:00 | 2025-06-21
لتجنب "جفاف الصيف".. إليكم هذه الأطعمة
فيديو
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
22/06/2025 18:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
22/06/2025 18:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
22/06/2025 18:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24