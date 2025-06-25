قليلة السكر.. 12 نوعا من الفاكهة يُنصح بتناولها





فقد أكدت اختصاصية التغذية باريرا، أن مرضى يحتاجون إلى مراعاة كمية السكر الطبيعي التي يحتويها الطعام، موضحة أنهم يحتاجون إلى تقليل تناولهم للسكريات الطبيعية لتلبية احتياجاتهم اليومية من الكربوهيدرات التي يوصي بها اختصاصي التغذية أو الطبيب.

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أوضحت الدراسة أنه تم تصنيف الفواكه منخفضة السكر من الأقل إلى الأعلى، كما يلي:



1. الليمون الحامض

إذ يتصدر الليمون الحامض القائمة كأقل الفواكه احتواءً على السكر، حيث تحتوي كل ثمرة على غرام واحد وغرامين من السكر على التوالي.



إضافة إلى محتواها المنخفض من السكر، تحتوي هذه الحمضيات أيضًا على نسبة عالية من فيتامين C.



2. الأفوكادو

تحتوي ثمرة الأفوكادو الكاملة على غرام واحد فقط من السكر، كما يحتوي الأفوكادو أيضًا على نسبة عالية من الألياف.



3. توت العليق

يوجد في عصير توت العليق على 5 غرامات فقط من السكر الطبيعي لكل كوب، بل إنه أيضًا منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف بشكل لا يُصدق. أشارت دراسة جديدة إلى أهمية تناول الفواكه قليلة السكر للتعويض، مؤكدة أن استهلاك الفاكهة الكاملة يقلل خطر الإصابة بالسكري، وفقاً موقع "EatingWell".فقد أكدت اختصاصية التغذية باريرا، أن مرضى يحتاجون إلى مراعاة كمية السكر الطبيعي التي يحتويها الطعام، موضحة أنهم يحتاجون إلى تقليل تناولهم للسكريات الطبيعية لتلبية احتياجاتهم اليومية من الكربوهيدرات التي يوصي بها اختصاصي التغذية أو الطبيب.أوضحت الدراسة أنه تم تصنيف الفواكه منخفضة السكر من الأقل إلى الأعلى، كما يلي:1. الليمون الحامضإذ يتصدر الليمون الحامض القائمة كأقل الفواكه احتواءً على السكر، حيث تحتوي كل ثمرة على غرام واحد وغرامين من السكر على التوالي.إضافة إلى محتواها المنخفض من السكر، تحتوي هذه الحمضيات أيضًا على نسبة عالية من فيتامين C.2. الأفوكادوتحتوي ثمرة الأفوكادو الكاملة على غرام واحد فقط من السكر، كما يحتوي الأفوكادو أيضًا على نسبة عالية من الألياف.3. توت العليقيوجد في عصير توت العليق على 5 غرامات فقط من السكر الطبيعي لكل كوب، بل إنه أيضًا منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف بشكل لا يُصدق.

4. الكيوي

تعتبر الكيوي مصدرا غنيا بالكاروتينات، وهي نوع محدد من المواد الكيمياوية النباتية التي ثبتت فعاليتها في تعزيز صحة والبشرة، كما أن ثمرة كيوي صغيرة تحتوي على "غرامين من الألياف وحوالي 90% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين C".



5.

على الرغم من احتوائه على سكر أكثر بقليل من توت العليق، إلا أن التوت الأسود فاكهة رائعة أخرى منخفضة السكر.



6. الفراولة

تعرف الفراولة بأنها منخفضة السكر، حيث تحتوي على 7 غرامات فقط لكل كوب. كما أنها تحتوي على مزيج الألياف ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم التي تجعلها مفيدة لصحة القلب.

7. البطيخ

يُعزى مستوى السكر المنخفض في البطيخ جزئيًا إلى ارتفاع نسبة الماء في هذه الفاكهة الصيفية، حيث تحتوي حصة كوب واحد من البطيخ على أقل من 10 غرامات من السكر وما يصل إلى 140 غرامًا من الماء.



كما أن البطيخ غني بالليكوبين، وهو مضاد أكسدة مُقاوم للإجهاد التأكسدي، وقد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني ومرض الزهايمر.



8. الغريب فروت

يُعتبر الغريب فروت إلى حد ما فاكهة منخفضة السكر، حيث يحتوي نصف حبة غريب فروت على أقل من 11 غرامًا من السكر.



9. البابايا

تحتوي البابايا على 11 غرامًا من السكر لكل كوب، وهو أقل بكثير من الفواكه الشائعة الأخرى مثل الأناناس أو المانغو.



إضافة إلى ذلك، تحتوي البابايا على نسبة عالية من حمض الفوليك - حوالي 54 ميكروغرامًا لكل كوب، أو حوالي 14% من القيمة اليومية الموصى بها.



10. الشمام

مثل البطيخ، يحتوي الشمام على نسبة عالية من الماء، لذا فإن تناول هذه الفاكهة كوجبة خفيفة يُمكن أن يُساعد على تحقيق الأهداف من الترطيب.



ويحتوي الشمام على 13 غرامًا من السكر الطبيعي لكل كوب مكعب.

11. البرتقال

على الرغم من أن عصير البرتقال غني بالسكر، إلا أن البرتقال الكامل يُعد من الفواكه منخفضة السكر.



وتحتوي البرتقالة الكاملة على 12 غرامًا من السكر وهي مصدر جيد للألياف، حيث تُوفر 3 غرامات لكل برتقالة.



12.

تحتوي كل ثمرة من هذه الفاكهة الرقيقة على أقل من 13 غرامًا من السكر، بالإضافة إلى عناصر غذائية أخرى مثل الألياف والبوتاسيوم وفيتاميني A وC.



ومثل العديد من الفواكه، يوفر الخوخ أليافًا قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. (العربية)