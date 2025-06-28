27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
للتخلص من طنين الأذن.. دراسة تكشف المفتاح
Lebanon 24
28-06-2025
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعاني نحو 15 بالمئة من سكان العالم من طنين الأذن، وهي حالة سمعية تجعل المصاب يشعر بصوت مستمر مثل الطنين أو الأزيز دون وجود مصدر خارجي له، وترتبط غالبا بفقدان السمع.
ولا يقتصر تأثير الطنين على الإزعاج فقط، بل يمتد ليشمل الصحة النفسية، حيث يمكن أن يؤدي إلى التوتر والاكتئاب، خاصة لدى من يعانون منه لفترات طويلة تمتد لأشهر أو سنوات.
Advertisement
ورغم أنه لا يوجد علاج شافٍ حتى الآن، فإن فهم كيفية التخفيف من أعراضه يُعد أملًا لكثيرين حول العالم.
وفي هذا الإطار، يشير بحث جديد إلى أن النوم قد يكون مفتاحًا لفهم طنين الأذن بشكل أفضل. فالطنين يُعتبر نوعًا من "الإدراكات الوهمية"، وهي ظواهر يشعر فيها الإنسان بأشياء غير موجودة فعليا، كأن يسمع صوتا دون وجود صوت خارجي.
وبينما تحدث هذه الإدراكات غالبا أثناء النوم، فإن المصابين بطنين الأذن يعانون منها في اليقظة.
وتوضح الدراسة أن الطنين يؤثر على نشاط الدماغ، ويجعل بعض المناطق – لا سيما تلك المسؤولة عن السمع – أكثر نشاطًا مما يجب.
وهذا يشبه ما يحدث في النوم، حيث يتغير نشاط الدماغ خلال مراحله المختلفة، خاصة أثناء مرحلة النوم العميق (أو نوم الموجات البطيئة)، والتي تُعد المرحلة الأعمق والأكثر راحة.
وتظهر الأبحاث أن بعض مناطق الدماغ تبقى نشطة بشكل غير طبيعي أثناء النوم لدى المصابين بطنين الأذن، ما يؤدي إلى نوم مضطرب وتكرار الأحلام المزعجة. كما أنهم يقضون وقتًا أطول في مراحل النوم الخفيف، مما قد يمنعهم من الاستفادة الكاملة من النوم العميق.
مع ذلك، تشير الدراسة إلى أن النوم العميق لا يتأثر بالكامل بالطنين، بل قد يساهم في كبحه.
ويعتقد الباحثون أن نشاط الدماغ أثناء هذه المرحلة قد يثبط الطنين، من خلال دخول الخلايا العصبية في نمط خاص من النشاط يسمح لها بالراحة والتعافي.
كما أن هذا النمط قد يمنع انتقال الإشارات المفرطة من المناطق النشطة إلى مناطق الدماغ الأخرى، مما يساعد على استقرار النوم.
وتلعب مرحلة النوم العميق دورا مهما في تعزيز الذاكرة وتنظيم الاتصال بين الخلايا العصبية. ويُعتقد أن هذه التغيرات قد تفسر سبب استمرار الطنين لدى البعض حتى بعد زوال سببه
الرئيسي
، مثل فقدان السمع. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
نظام غذائي يساعد على تخفيف طنين الأذن.. دراسة تكشف
Lebanon 24
نظام غذائي يساعد على تخفيف طنين الأذن.. دراسة تكشف
28/06/2025 20:08:50
28/06/2025 20:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يعانون من "طنين الأذن"... اكتشفوا تأثيره على صحتكم العقلية!
Lebanon 24
لمن يعانون من "طنين الأذن"... اكتشفوا تأثيره على صحتكم العقلية!
28/06/2025 20:08:50
28/06/2025 20:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
علامة غير متوقعة في شمع الأذن قد تكشف إصابتك بمرض خطير!
Lebanon 24
علامة غير متوقعة في شمع الأذن قد تكشف إصابتك بمرض خطير!
28/06/2025 20:08:50
28/06/2025 20:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف: استخدام ChatGPT يزيد من الغباء لدى المستخدمين
Lebanon 24
دراسة تكشف: استخدام ChatGPT يزيد من الغباء لدى المستخدمين
28/06/2025 20:08:50
28/06/2025 20:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إليكم أفضل 5 أطعمة لتخفيف آلام التهاب المفاصل
Lebanon 24
إليكم أفضل 5 أطعمة لتخفيف آلام التهاب المفاصل
10:30 | 2025-06-28
28/06/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر من كورونا.. اكتشاف فيروسات جديدة في الخفافيش
Lebanon 24
أخطر من كورونا.. اكتشاف فيروسات جديدة في الخفافيش
10:00 | 2025-06-28
28/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر على القلب... تحذير جديد يتعلّق بلقاحات "كورونا"
Lebanon 24
خطر على القلب... تحذير جديد يتعلّق بلقاحات "كورونا"
08:30 | 2025-06-28
28/06/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أفضل 5 أطعمة تخفف أعراض التهاب المفاصل.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
أفضل 5 أطعمة تخفف أعراض التهاب المفاصل.. تعرفوا عليها
02:15 | 2025-06-28
28/06/2025 02:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة غنية بالفيتامينات والألياف لإنقاص الوزن.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
أطعمة غنية بالفيتامينات والألياف لإنقاص الوزن.. تعرفوا عليها
00:22 | 2025-06-28
28/06/2025 12:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
04:50 | 2025-06-28
28/06/2025 04:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
04:22 | 2025-06-28
28/06/2025 04:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت من مخابئها وهي سامة جداً.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
خرجت من مخابئها وهي سامة جداً.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
09:30 | 2025-06-28
28/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الرواتب.. هل ستزداد بعد "رفع الحد الأدنى"؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الرواتب.. هل ستزداد بعد "رفع الحد الأدنى"؟
15:06 | 2025-06-27
27/06/2025 03:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة فنان سوري شهير يحتفل بزفافه.. عروسه أيضا من الوسط الفني (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة فنان سوري شهير يحتفل بزفافه.. عروسه أيضا من الوسط الفني (صور)
00:31 | 2025-06-28
28/06/2025 12:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:30 | 2025-06-28
إليكم أفضل 5 أطعمة لتخفيف آلام التهاب المفاصل
10:00 | 2025-06-28
أخطر من كورونا.. اكتشاف فيروسات جديدة في الخفافيش
08:30 | 2025-06-28
خطر على القلب... تحذير جديد يتعلّق بلقاحات "كورونا"
02:15 | 2025-06-28
أفضل 5 أطعمة تخفف أعراض التهاب المفاصل.. تعرفوا عليها
00:22 | 2025-06-28
أطعمة غنية بالفيتامينات والألياف لإنقاص الوزن.. تعرفوا عليها
23:00 | 2025-06-27
هل قص أطراف الشعر يساعد على نموه؟.. إليك الحقيقة
فيديو
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
28/06/2025 20:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
28/06/2025 20:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
28/06/2025 20:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24