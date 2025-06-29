Advertisement

صحة

تحذير.. خطأ يجعل البطيخ ضاراً للصحة

Lebanon 24
29-06-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1384106-638867536950358867.jpg
Doc-P-1384106-638867536950358867.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحلول فصل الصيف، يزداد الإقبال على استهلاك مختلف أنواع البطيخ، لما له من فوائد غذائية، وقدرته على إنعاش الجسم في أوقات الحر، لكن خطأ بسيطاً وشائعاً، قد يسبب تسمماً غذائياً.


ووفقا لتقرير نشره موقع "فيريويل هيلث"، فإن تقطيع البطيخ دون غسل قشرته الخارجية يشكّل خطراً صحياً، إذ يمكن، أن تنقل السكين البكتيريا من السطح الخارجي، إلى داخل الثمرة أثناء التقطيع.
 

Advertisement
وذكر التقرير أن بكتيريات مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية تنمو على القشرة الخارجية، ويمكن أن تتسلل إلى لبّ البطيخة، وتتكاثر داخلها، خاصة إذا تُركت مقطعة لفترة طويلة من دون تخزين مناسب.
 

وتتعدد مصادر تلوث القشرة الخارجية البطيخة، فقد تعلق بها الجراثيم منذ وجودها في الحقل، أو أثناء النقل، أو في المتاجر، وحتى داخل المطبخ.
 

كذلك، فإنَّ البطيخ قد يكون ملوثاً بالأوساخ، أو المياه غير النظيفة، أو فضلات الحيوانات، نظراً لنموه على سطح الأرض.
 

ولهذا السبب، يوصي الخبراء بغسل البطيخ جيداً قبل تقطيعه. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
فعالية صحية مجانية للأطفال في صفد البطيخ
lebanon 24
29/06/2025 10:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فاكهة الصيف… تعرف على الفوائد المدهشة للبطيخ
lebanon 24
29/06/2025 10:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 19 دولة يعتبر دخولهم ضاراً بمصالح الولايات المتحدة
lebanon 24
29/06/2025 10:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: تناول القهوة يعزز الصحة أو يضرها؟
lebanon 24
29/06/2025 10:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-06-28
16:00 | 2025-06-28
14:00 | 2025-06-28
10:30 | 2025-06-28
10:00 | 2025-06-28
08:30 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24