تحذير.. خطأ يجعل البطيخ ضاراً للصحة

بحلول فصل الصيف، يزداد الإقبال على استهلاك مختلف أنواع البطيخ، لما له من فوائد غذائية، وقدرته على إنعاش الجسم في أوقات الحر، لكن خطأ بسيطاً وشائعاً، قد يسبب تسمماً غذائياً.





ووفقا لتقرير نشره موقع "فيريويل هيلث"، فإن تقطيع البطيخ دون غسل قشرته الخارجية يشكّل خطراً صحياً، إذ يمكن، أن تنقل السكين البكتيريا من السطح الخارجي، إلى داخل الثمرة أثناء التقطيع.



Advertisement وذكر التقرير أن بكتيريات مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية تنمو على القشرة الخارجية، ويمكن أن تتسلل إلى لبّ البطيخة، وتتكاثر داخلها، خاصة إذا تُركت مقطعة لفترة طويلة من دون تخزين مناسب. وذكر التقرير أن بكتيريات مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية تنمو على القشرة الخارجية، ويمكن أن تتسلل إلى لبّ البطيخة، وتتكاثر داخلها، خاصة إذا تُركت مقطعة لفترة طويلة من دون تخزين مناسب.



وتتعدد مصادر تلوث القشرة الخارجية البطيخة، فقد تعلق بها الجراثيم منذ وجودها في الحقل، أو أثناء النقل، أو في المتاجر، وحتى داخل المطبخ.



كذلك، فإنَّ البطيخ قد يكون ملوثاً بالأوساخ، أو المياه غير النظيفة، أو فضلات الحيوانات، نظراً لنموه على سطح الأرض.



ولهذا السبب، يوصي الخبراء بغسل البطيخ جيداً قبل تقطيعه. (سكاي نيوز عربية)