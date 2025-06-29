Advertisement

صحة

النرجيلة تقتل ببطء.. أضرار صحية خطيرة يغفل عنها الكثيرون

Lebanon 24
29-06-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1384355-638868175169547275.jpg
Doc-P-1384355-638868175169547275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم انتشارها الكبير في المقاهي والمجالس الاجتماعية، يجهل كثيرون أن النرجيلة ليست أقل ضررًا من السجائر، بل قد تكون أكثر خطورة في بعض الحالات.

1. كمية دخان كبيرة تعادل عشرات السجائر

جلسة نرجيلة واحدة تستمر ساعة قد تُدخل إلى الجسم كمية دخان تُعادل تدخين 40 إلى 100 سيجارة، بحسب الدراسات.
Advertisement
2. زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة

يحتوي دخان النرجيلة على مواد كيميائية سامة تؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، تصلب الشرايين، والتهابات الرئة المزمنة.

3. مواد مسرطنة

الفحم المستخدم في إشعال النرجيلة يُطلق أول أكسيد الكربون والمعادن الثقيلة ومركبات مسرطنة، ما يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة والفم والمريء.
4. نقل الأمراض المعدية

مشاركة خرطوم النرجيلة في المقاهي قد يؤدي إلى انتقال أمراض مثل الهربس، التهاب الكبد الوبائي، والسل، خاصة في حال غياب التعقيم الجيد.
5. إدمان النيكوتين

النرجيلة تحتوي على النيكوتين، المادة المسببة للإدمان. ما يعني أن تعاطيها المتكرر يمكن أن يقود إلى التبعية النفسية والجسدية.

6. تأثير سلبي على الخصوبة

تشير بعض الدراسات إلى أن تدخين النرجيلة يؤثر سلبًا على جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال، وعلى الصحة الإنجابية بشكل عام.

7. خطر على الحوامل والأجنة

النساء الحوامل المستخدمات للنرجيلة يُعرضن الأجنّة لمخاطر مثل انخفاض الوزن عند الولادة، وضعف نمو الجهاز التنفسي.
مواضيع ذات صلة
احذر العصائر المُصنّعة.. أضرار صحية تهدد الكبار والصغار
lebanon 24
30/06/2025 02:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
احذر الإفراط.. أضرار الشوكولا التي لا يعرفها الكثيرون
lebanon 24
30/06/2025 02:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
طبيبة تُحذر من مضاعفات صحية خطيرة لبعض العمليات الجراحية
lebanon 24
30/06/2025 02:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مضاعفات صحية خطيرة لبعض جراحات السمنة
lebanon 24
30/06/2025 02:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2025-06-29
09:23 | 2025-06-29
06:32 | 2025-06-29
02:00 | 2025-06-29
23:00 | 2025-06-28
16:00 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24