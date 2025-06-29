النرجيلة تقتل ببطء.. أضرار صحية خطيرة يغفل عنها الكثيرون

Advertisement

رغم انتشارها الكبير في المقاهي والمجالس الاجتماعية، يجهل كثيرون أن النرجيلة ليست أقل ضررًا من السجائر، بل قد تكون أكثر خطورة في بعض الحالات.1. كمية دخان كبيرة تعادل عشرات السجائرجلسة نرجيلة واحدة تستمر ساعة قد تُدخل إلى الجسم كمية دخان تُعادل تدخين 40 إلى 100 سيجارة، بحسب الدراسات.2. زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والرئةيحتوي دخان النرجيلة على مواد كيميائية سامة تؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، تصلب الشرايين، والتهابات الرئة المزمنة.3. مواد مسرطنةالفحم المستخدم في إشعال النرجيلة يُطلق أول أكسيد الكربون والمعادن الثقيلة ومركبات مسرطنة، ما يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة والفم والمريء.4. نقلمشاركة النرجيلة في المقاهي قد يؤدي إلى انتقال أمراض مثل ، التهاب الكبد الوبائي، والسل، خاصة في حال غياب التعقيم الجيد.5. إدمان النيكوتينالنرجيلة تحتوي على النيكوتين، المادة المسببة للإدمان. ما يعني أن تعاطيها المتكرر يمكن أن يقود إلى التبعية النفسية والجسدية.6. تأثير سلبي على الخصوبةتشير بعض الدراسات إلى أن تدخين النرجيلة يؤثر سلبًا على جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال، وعلى الصحة الإنجابية .7. خطر على الحوامل والأجنةالنساء الحوامل المستخدمات للنرجيلة يُعرضن الأجنّة لمخاطر مثل انخفاض الوزن عند الولادة، وضعف نمو الجهاز التنفسي.