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صحة
دراسة تكشف: الجبن قبل النوم قد يحوّل لياليك إلى كوابيس!
Lebanon 24
30-06-2025
|
16:00
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كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "The Odd Company" المتخصصة في أبحاث النوم، أن تناول الجبن قبل النوم قد يكون له تأثير سلبي على جودة النوم ويزيد من احتمالية الكوابيس.
وشملت الدراسة 30 مشاركاً تناولوا أربعة أنواع من الجبن (البري، الشيدر، الستيلتون، والموزاريلا) قبل النوم على مدار أربع ليالٍ متتالية، حيث لاحظ الباحثون أن 93% من المشاركين عانوا من
أحلام
مزعجة، تخللتها مشاهد غريبة مثل الخيانة العاطفية، والمواجهات المحرجة، وحتى هجمات روبوتات طائرة.
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وكان جبن "البري" الأكثر تسبّباً بالكوابيس بنسبة 68%، يليه الستيلتون (63%)، ثم الشيدر (56%)، بينما كانت الموزاريلا الأقل تأثيراً (40%).
من الناحية العلمية، يُفسّر الخبراء هذه الظاهرة بأن الجبن يحتوي على مزيج من الدهون والبروتينات التي تُبطئ الهضم وترفع حرارة الجسم، إضافة إلى مادة التيرامين في بعض الأنواع المعتّقة، التي تحفّز نشاط الدماغ وتزيد احتمال الأحلام الحادة والاستيقاظ المتكرر.
ورغم ذلك، تُشير أبحاث سابقة إلى أن تناول كميات صغيرة من الجبن قد يُحسّن النوم لدى بعض الأشخاص بفضل احتوائه على التربتوفان، ما يجعل تأثير الجبن مرتبطاً بنوعه وكميته وحساسية الفرد. (روسيا اليوم)
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