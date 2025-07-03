لماذا يُنصح الحامل بتكثيف المشي؟ إليكِ الفوائد

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1. تحسين الدموية:

2. تخفيف آلام الظهر وتحسين الوضعية:

3. تنظيم زيادة الوزن:

4. الحد من التوتر وتحسين الحالة النفسية:

5. التهيئة للولادة الطبيعية:

6. الحدّ من سكري الحمل وارتفاع الضغط:

يُعدّ المشي من أبسط وأفضل أنواع التمارين الرياضية التي يمكن للمرأة الحامل ممارستها خلال فترة الحمل، إذ يحمل فوائد صحية وجسدية ونفسية عديدة لها وللجنين. ولا يتطلب المشي معدات خاصة أو جهداً كبيراً، مما يجعله خيارًا مناسبًا وآمنًا في معظم مراحل الحمل، بشرط استشارة الطبيب قبل البدء أو تكثيفه.فوائد المشي للحامل:المشي يساعد على تنشيط الدورة الدموية، ما يقلّل من التورّم في الأطراف ويحسّن وصول الأكسجين إلى الجنين.مع تقدم الحمل، تعاني العديد من النساء من آلام الظهر. المشي يساعد على تقوية عضلات الظهر وتحسين التوازن.يساهم المشي المنتظم في الحفاظ على وزن صحي خلال الحمل، ويحدّ من الزيادة المفرطة التي قد تؤثر سلباً على الأم والجنين.المشي يُفرز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ما يساعد الحامل على الشعور بالراحة والتوازن النفسي.يُساعد المشي المنتظم على تقوية عضلات الحوض وتوسيع الرحم بشكل طبيعي، ما يسهّل عملية الولادة ويقلّل من احتمالات التدخلات الطبية.النشاط البدني المعتدل مثل المشي يساعد على تنظيم نسبة السكر في ويقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل وارتفاع ضغط الدم.