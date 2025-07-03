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صحة

لماذا يُنصح الحامل بتكثيف المشي؟ إليكِ الفوائد

Lebanon 24
03-07-2025 | 23:00
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يُعدّ المشي من أبسط وأفضل أنواع التمارين الرياضية التي يمكن للمرأة الحامل ممارستها خلال فترة الحمل، إذ يحمل فوائد صحية وجسدية ونفسية عديدة لها وللجنين. ولا يتطلب المشي معدات خاصة أو جهداً كبيراً، مما يجعله خيارًا مناسبًا وآمنًا في معظم مراحل الحمل، بشرط استشارة الطبيب قبل البدء أو تكثيفه.
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فوائد المشي للحامل:
1. تحسين الدورة الدموية:
المشي يساعد على تنشيط الدورة الدموية، ما يقلّل من التورّم في الأطراف ويحسّن وصول الأكسجين إلى الجنين.
2. تخفيف آلام الظهر وتحسين الوضعية:
مع تقدم الحمل، تعاني العديد من النساء من آلام الظهر. المشي يساعد على تقوية عضلات الظهر وتحسين التوازن.
3. تنظيم زيادة الوزن:
يساهم المشي المنتظم في الحفاظ على وزن صحي خلال الحمل، ويحدّ من الزيادة المفرطة التي قد تؤثر سلباً على الأم والجنين.
4. الحد من التوتر وتحسين الحالة النفسية:
المشي في الهواء الطلق يُفرز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ما يساعد الحامل على الشعور بالراحة والتوازن النفسي.
5. التهيئة للولادة الطبيعية:
يُساعد المشي المنتظم على تقوية عضلات الحوض وتوسيع الرحم بشكل طبيعي، ما يسهّل عملية الولادة ويقلّل من احتمالات التدخلات الطبية.
6. الحدّ من سكري الحمل وارتفاع الضغط:
النشاط البدني المعتدل مثل المشي يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل وارتفاع ضغط الدم.
 
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