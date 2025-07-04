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صحة

إليكم الطريقة الصحيحة لتناول عدة أدوية في اليوم

Lebanon 24
04-07-2025 | 02:29
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توضح الدكتورة نوريا ديانوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي خبيرة التغذية كيفية تناول عدة أدوية في اليوم، مشيرة إلى أنه من المهم اتباع توصيات الطبيب. 
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ووفقا لها، ينطبق هذا بصورة خاصة على أدوية أمراض القلب والأوعية الدموية. أي يجب الالتزام بمواعيد تناول الأدوية المحددة في التعليمات (ساعة قبل الوجبات، ساعة بعد الوجبات، أو بغض النظر عن مواعيد الوجبات).

وتدعو الطبيبة إلى عدم الاعتماد على توصيات الدردشة والمنتديات، لأنها ليست موثوقة دائما. لذلك يجب ومن الأفضل شراء الأدوية من الصيدليات الموثوقة فقط.

ووفقا لها، بعض الأشخاص يتناولون الأدوية مع أي مشروب متوفر لديهم- من المياه الغازية إلى مشروبات ساخنة، ولكن هذا خطأ لأنه قد يؤثر على فعالية الدواء.

فمثلا، يحتوي الشاي على العفص، الذي يثبط فعالية العديد من الأدوية، ويمكن للكافيين أن يعزز تأثيرها أو ينافسها على منظومة إنزيمات الكبد. وقد يتفاعل عصير الغريب فروت مع عدد كبير من الأدوية. كما ينصح بعدم تناول مخلل الملفوف، أو صلصة الصويا، والكبد، أو شرب عصير التوت البري مع مضادات الاكتئاب، إذ قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم. (روسيا اليوم) 
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