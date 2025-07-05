خيارات غذائية لصحة أفضل.. ركزوا عليها

من خلال تعديل بسيط في ، يمكن تقليل الالتهابات، ضبط سكر وزيادة التركيز والحفاظ على الصحة .

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وبحسب ما نشره موقع Money Control، فإن الخيارات الثمانية التالية يمكن أن تحقق نتائج مرضية في حال المواظبة عليها:



1. التوت الأزرق

إن التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة التي تحمي أنسجة وتدعم الذاكرة وتساعد في ارتفاع سكر الدم بفضل مؤشره الجلايسيمي المنخفض طبيعيًا.

2. الشمندر

يدعم الشمندر تدفق الدم إلى الدماغ، ويساعد في خفض ضغط الدم، ويوفر نترات نباتية تُحسّن إمداد الأكسجين لكل من الرؤية والأداء الإدراكي.

3. بذور اليقطين

توفر بذور اليقطين المغنيسيوم والزنك وأحماض أوميغا-3 النباتية التي تُساعد على تنظيم سكر الدم ودعم الذاكرة وتحسين صحة شبكية العين دون عناء كبير.

4. السبانخ

يحتوي السبانخ على اللوتين والزياكسانثين لتحسين حدة البصر، بالإضافة إلى المغنيسيوم وحمض الفوليك اللذين يدعمان الذاكرة، ووظائف القلب، وتنظيم ضغط الدم في حصة واحدة.

5. حليب الكركم

يمد حليب الكركم، الذي يشتهر باسم الحليب الذهبي، جسم الإنسان بالكركمين، الذي يُساعد في إدارة الالتهابات وموازنة سكر الدم وحماية خلايا الدماغ والبصر من التدهور المرتبط بالعمر والإجهاد التأكسدي.

6. القرفة

تساعد القرفة على تحسين حساسية الأنسولين، مما يدعم التحكم في نسبة السكر في الدم، كما تُحسّن الدموية في الدماغ والعينين، سواءً في الأطباق الدافئة أو الباردة.

7. الأملا (عنب الثعلب الهندي)

إن فاكهة عنب الثعلب ، أو الأملا، غني بفيتامين C، الذي يُعزز الكولاجين في العين ويُقوي الذاكرة ويُساعد على استقرار ضغط الدم وسكر الدم.

8. الماء

يدعم الترطيب المناسب للجسم رطوبة العين وصحة الأعصاب وتوازن ضغط الدم ونقل الغلوكوز، مما يُحسّن التفكير والصحة.