تحذير عاجل... توت ملوّث ببكتيريا خطيرة يهدد حياة الأميركيين

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أعلنت والدواء الأميركية (FDA) عن رفع مستوى التنبيه بشأن شحنة من توت "بلو " ملوّث ببكتيريا Listeria monocytogenes، محذّرة من وجود "احتمال معقول" بأن يُسبب المنتج أضراراً صحية جسيمة أو حتى الوفاة.جاء التحذير عقب استدعاء نفذته شركة Alma Pak International LLC، وهي منشأة تعبئة فواكه في ولاية ، بعد أن كشفت الفحوصات الروتينية عن تلوث التوت بالبكتيريا الخطيرة.ووفق بيان FDA، تم شحن 400 صندوق من التوت – بإجمالي وزن يبلغ 12.000 رطل – إلى جهة واحدة في ولاية نورث كارولاينا، غير أن هوية العميل ومصير الشحنة لم يتضحا بعد، ما يثير مخاوف من احتمال توزيعها في أماكن أخرى دون علم، وفقاً لما ورد في "دايلي ميل".وصنّفت إدارة الغذاء والدواء التحذير الحالي ضمن الفئة الأولى Class I، وهي أعلى درجات التحذير، وتُستخدم فقط في الحالات التي قد يؤدي فيها المنتج إلى إصابة خطيرة أو وفاة. ويُعد هذا التصنيف نادراً ويُعبر عن تهديد مباشر على الصحة العامة.رغم أن التوت يُعتبر عادة من الأطعمة الأقل عرضة لتلوث الليستيريا، إلا أن الحوادث السابقة تُظهر أن الخطر قائم. ففي عام 2022، استُدعي توت مجمّد من لنفس السبب، لكن دون إصابات.أما الحادث الأبرز فوقع العام الماضي، عندما تسبب تلوث بكتيري في منتجات لحوم من شركة Boar’s Head بـ61 حالة دخول مستشفى، و10 حالات وفاة.وتطلب السلطات من المستهلكين التحقق من مصدر التوت، وعدم استهلاك أي كمية يشتبه بأنها من الدفعة الملوثة، والاتصال بالطبيب فور ظهور أعراض مقلقة.