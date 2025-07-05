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صحة

فوائد الزبيب.. غذاء صغير بمفعول كبير لصحة الجسم

Lebanon 24
05-07-2025 | 15:00
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الزبيب هو العنب المجفف بطريقة طبيعية، ويُعتبر من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة لصحة الجسم. ورغم حجمه الصغير، إلا أن الزبيب يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تجعله خيارًا مثاليًا كوجبة خفيفة صحية. في هذا الموضوع نستعرض أبرز فوائد الزبيب التي قد تجعلك تضيفه إلى نظامك الغذائي اليومي.
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1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الزبيب غني بالألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يساهم في الوقاية من الإمساك وتحسين صحة القولون.

2. تقوية العظام والأسنان

يحتوي الزبيب على الكالسيوم والبورون، وهما عنصران مهمان لصحة العظام والأسنان. كما أنه يساعد في الوقاية من هشاشة العظام، خصوصًا مع التقدم في العمر.

3. دعم صحة القلب

الزبيب يحتوي على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات، التي تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار (LDL)، ما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

4. تحسين مستوى الطاقة

نظرًا لغناه بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، يُعدّ الزبيب مصدرًا ممتازًا للطاقة، ويُفيد في حالات الإرهاق أو أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

5. تقوية المناعة

يحتوي الزبيب على فيتامين C ومركبات مضادة للأكسدة، ما يساعد في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى والأمراض المختلفة.

6. دعم صحة البشرة

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يساعد الزبيب في تأخير علامات التقدم في السن، وحماية خلايا الجلد من التلف، مما يمنح البشرة مظهرًا صحيًا ونضرًا.
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