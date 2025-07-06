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صحة
علاج طبيعي للجسد والروح.. ما هو؟
Lebanon 24
06-07-2025
|
10:28
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أظهرت نتائج أحدث الدراسات التي أجراها علماء في
جامعة ساسكس
، التي شملت 40 ألف شخص من 112 دولة، أن العناق المنتظم يلعب دورا هاما في الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للإنسان.
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وأشارت البروفيسورة
سفيتلانا تروفيموفا
، رئيسة
الجمعية الروسية
لطب مكافحة الشيخوخة، إلى أن العناق يحفز إنتاج هرمون الأوكسيتوسين، "هرمون الحب"، الذي يؤثر إيجابيا على الجهاز المناعي العصبي والغدد الصماء في الجسم. ويعتبر العناق مع الأشخاص الذين نحبهم ونثق بهم فعالا بشكل خاص.
ووفقا لها، أصبحت أهمية التواصل اللمسي جلية بصورة خاصة خلال جائحة كوفيد-19، عندما وجد الكثيرون أنفسهم في عزلة اجتماعية. وقد أظهرت الدراسات أن الافتقار المطول للتواصل اللمسي يؤدي إلى انخفاض تقدير الذات، واضطرابات النوم، وتطور حالات الاكتئاب. ويعاني كثيرا من نقص العناق الأشخاص المنفتحون الذين يبنون علاقات اجتماعية مع الكثيرين.
وقالت: "يؤكد الباحثون أن النقص المزمن في التواصل اللمسي، قد يؤدي إلى زيادة هرمونات التوتر وانخفاض إنتاج هرمونات السعادة".
ووفقا لها، لذلك، يعتبر العناق المنتظم مع الأحباء نوعا من العلاج الذي يحسن الحالة النفسية والصحة العامة للإنسان.
وأشارت إلى أنه من المثير للاهتمام أن الحاجة للعناق تبدأ منذ مرحلة ما قبل الولادة، عندما يكون الجنين في وضعية محمية ومنكمشة. لهذا السبب، يمنحنا العناق شعورا بالأمان والراحة.
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