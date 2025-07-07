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صحة

السبانخ.. كنز أخضر لصحة العين والعظام والقلب

Lebanon 24
07-07-2025 | 03:23
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السبانخ من الخضروات الورقية الغنية بالفوائد، ويُعتبر من الأطعمة الخارقة بسبب قيمته الغذائية العالية وتأثيره الإيجابي على صحة الجسم. يدخل في العديد من الأطباق حول العالم، ويمكن تناوله مطبوخًا أو طازجًا في السلطات.
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1. غني بالفيتامينات والمعادن

السبانخ يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين A، C، K، إضافة إلى حمض الفوليك، الحديد، المغنيسيوم، والبوتاسيوم. هذه العناصر تلعب دورًا أساسيًا في دعم وظائف الجسم الحيوية.

2. يعزّز صحة العين

بفضل احتوائه على مادة اللوتين والزياكسانثين، يساهم السبانخ في حماية العين من الأمراض المرتبطة بالتقدّم في السن مثل التنكس البقعي وإعتام العدسة.

3. يقوّي المناعة

السبانخ غني بمضادات الأكسدة، لا سيما فيتامين C، ما يساعد في تقوية جهاز المناعة، ومحاربة الالتهابات والفيروسات.

4. مفيد لصحة القلب

احتواؤه على النترات الطبيعية يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. يدعم صحة العظام

بفضل فيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم، يساهم السبانخ في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

6. يساعد على الهضم والوقاية من الإمساك

الألياف الغذائية الموجودة في السبانخ تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم.

7. مفيد لمرضى السكري

يحتوي السبانخ على مركبات تساهم في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.
 
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