السبانخ.. كنز أخضر لصحة العين والعظام والقلب

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السبانخ من الخضروات الورقية الغنية بالفوائد، ويُعتبر من الأطعمة الخارقة بسبب قيمته الغذائية العالية وتأثيره الإيجابي على صحة الجسم. يدخل في العديد من الأطباق حول العالم، ويمكن تناوله مطبوخًا أو طازجًا في السلطات.1. غني بالفيتامينات والمعادنالسبانخ يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين A، C، K، إضافة إلى حمض الفوليك، الحديد، المغنيسيوم، والبوتاسيوم. هذه العناصر تلعب دورًا أساسيًا في دعم وظائف الجسم الحيوية.2. يعزّز صحةبفضل احتوائه على مادة اللوتين والزياكسانثين، يساهم السبانخ في حماية العين من الأمراض المرتبطة بالتقدّم في السن مثل التنكس البقعي وإعتام العدسة.3. يقوّي المناعةالسبانخ غني بمضادات الأكسدة، لا سيما فيتامين C، ما يساعد في تقوية جهاز المناعة، ومحاربة الالتهابات والفيروسات.4. مفيد لصحة القلباحتواؤه على النترات الطبيعية يساعد في خفض ضغط وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.5. يدعم صحة العظامبفضل فيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم، يساهم السبانخ في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.6. يساعد على الهضم والوقاية من الإمساكالألياف الغذائية الموجودة في السبانخ تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم.7. مفيد لمرضىيحتوي السبانخ على مركبات تساهم في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.