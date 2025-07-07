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صحة
إحذر! بهذه الطريقة قد يهدد مشروب الماتشا صحتك!
Lebanon 24
07-07-2025
|
16:00
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بات "الماتشا" من أكثر المشروبات رواجًا بين الجيل Z، حيث يغزو منصات التواصل بوصفه مشروبًا طبيعيًا غنيًا بالفوائد، يعزّز الطاقة ويُنعش الجسم. لكن خلف هذا
الترند
الأخضر تحذيرات طبية بدأت تظهر، وسط قلق متزايد من أن الإفراط
في تناوله
أو شربه في أوقات غير مناسبة قد يُعرض الجسم لخطر فقر
الدم
الناتج عن نقص الحديد.
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الماتشا هو نوع من الشاي الأخضر المطحون، يستخدم منذ قرون في
اليابان
، ويُعرف بغناه بمضادات الأكسدة والمركّبات النباتية المفيدة. إلا أن المشكلة، بحسب الخبراء، تكمن في مكوّن طبيعي فيه يُدعى "العفص" أو "التانين"، والذي قد يتداخل مع قدرة الجسم على امتصاص الحديد من الغذاء.
الدكتور
كونال سود
، أشار إلى أن تناول الماتشا مباشرة بعد وجبة غنية بالحديد قد يُقلّل من امتصاص هذا العنصر الحيوي، مما يؤثر على توازن الجسم الغذائي.
من جهتها، أوضحت سابنا
بيروفيمبا
، اختصاصية تغذية وطالبة دكتوراه في علوم التغذية، أن الماتشا يحتوي على مزيج فريد من الكافيين ومركّب إل-ثيانين، ما يجعله مثاليًا لمن يبحث عن طاقة هادئة ومركّزة. لكنها شددت على أن وجود "العفص" هو ما يثير القلق، إذ يُبطئ امتصاص الحديد، وقد يؤدي، مع الاستهلاك المفرط أو التوقيت الخاطئ، إلى فقر الدم، وما يصاحبه من أعراض مثل التعب والدوخة والصداع.
التحذير لا يعني الامتناع عن شرب الماتشا، بل معرفة الوقت الأنسب لذلك. ففي حديثها لمجلة "هيلث"، أوضحت خبيرة التغذية كيربي
ديلي
، التي تُعرف بنفسها كواحدة من عشاق الماتشا، أن المشروب "لا يسبب فقر الدم بشكل مباشر، لكنه قد يؤثر في قدرة الجسم على امتصاص الحديد، خاصة إذا شُرب قبل أو بعد الوجبة مباشرة".
لذا، يُنصح بالفصل بين شرب الماتشا وتناول الوجبات الغنية بالحديد بساعتين على الأقل، لضمان أقصى استفادة من كليهما دون تعارض.
في النهاية، يبقى الماتشا مشروبًا غنيًا بالفوائد، لكن التوقيت هو السرّ... فحتى المشروبات الصحية قد تُفقد توازنها حين تُستهلك بطريقة غير مدروسة.
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