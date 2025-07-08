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صحة
الفاصوليا.. كنز غذائي لصحة القلب والجسم
Lebanon 24
08-07-2025
|
12:18
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تُعتبر الفاصوليا من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وتشكّل جزءًا أساسيًا من
النظام الغذائي
الصحي في مختلف أنحاء العالم. تتنوع أنواع الفاصوليا مثل الفاصوليا الحمراء، البيضاء، السوداء والخضراء، وكلها تحمل فوائد عديدة للجسم، منها:
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1. غنية بالبروتين النباتي
الفاصوليا مصدر ممتاز للبروتين، ما يجعلها بديلاً صحياً للحوم، خاصة للنباتيين.
2. تعزز صحة القلب
تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد في خفض مستويات
الكوليسترول
الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
3. تنظم مستوى السكر في
الدم
الألياف والكربوهيدرات المعقدة في الفاصوليا تساهم في استقرار مستويات السكر، ما يفيد مرضى
السكري
.
4. تحسن عملية الهضم
الألياف الغذائية الموجودة فيها تدعم صحة الجهاز الهضمي وتقلل من مشاكل الإمساك.
5. تعزز الشعور بالشبع
بسبب احتوائها على الألياف والبروتين، تساعد الفاصوليا في كبح الشهية، ما يجعلها مناسبة للحمية الغذائية.
6. غنية بالفيتامينات والمعادن
تحتوي على الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، حمض الفوليك، وغيرها من العناصر الضرورية لصحة الجسم.
7. مضادة للأكسدة
بعض أنواع الفاصوليا، كالفاصوليا السوداء، تحتوي على مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الأمراض المزمنة.
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