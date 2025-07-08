الفاصوليا.. كنز غذائي لصحة القلب والجسم

Advertisement

1. غنية بالبروتين النباتي

2. تعزز صحة القلب

3. تنظم مستوى السكر في

4. تحسن عملية الهضم

5. تعزز الشعور بالشبع

6. غنية بالفيتامينات والمعادن

7. مضادة للأكسدة

تُعتبر الفاصوليا من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وتشكّل جزءًا أساسيًا من الصحي في مختلف أنحاء العالم. تتنوع أنواع الفاصوليا مثل الفاصوليا الحمراء، البيضاء، السوداء والخضراء، وكلها تحمل فوائد عديدة للجسم، منها:الفاصوليا مصدر ممتاز للبروتين، ما يجعلها بديلاً صحياً للحوم، خاصة للنباتيين.تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد في خفض مستويات الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.الألياف والكربوهيدرات المعقدة في الفاصوليا تساهم في استقرار مستويات السكر، ما يفيد مرضى .الألياف الغذائية الموجودة فيها تدعم صحة الجهاز الهضمي وتقلل من مشاكل الإمساك.بسبب احتوائها على الألياف والبروتين، تساعد الفاصوليا في كبح الشهية، ما يجعلها مناسبة للحمية الغذائية.تحتوي على الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، حمض الفوليك، وغيرها من العناصر الضرورية لصحة الجسم.بعض أنواع الفاصوليا، كالفاصوليا السوداء، تحتوي على مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الأمراض المزمنة.