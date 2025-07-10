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صحة

النوم الزائد.. خطر صامت يهدد صحتك

Lebanon 24
10-07-2025 | 15:00
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النوم حاجة أساسية للإنسان، تمامًا مثل الطعام والماء، فهو يساعد على استعادة النشاط الجسدي والعقلي. لكن كما أن قلة النوم تؤثر سلبًا على الصحة، فإن كثرة النوم أيضًا يمكن أن تكون ضارة. تشير الدراسات إلى أن النوم لأكثر من 9 ساعات يوميًا بشكل مستمر قد يرتبط بعدة مشاكل صحية.
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ما هو عدد ساعات النوم الطبيعي؟

يعتمد عدد ساعات النوم المثالية على العمر، لكن عمومًا:
• البالغون: 7–8 ساعات يوميًا
• المراهقون: 8–10 ساعات
• الأطفال: 9–12 ساعة (حسب العمر)

أما النوم المفرط (أكثر من 9 أو 10 ساعات بشكل متكرر) فقد يدل على مشكلة صحية أو يسبب آثارًا سلبية.

أضرار كثرة النوم:

1. زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

تشير الأبحاث إلى أن النوم الزائد قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بـ:
• أمراض القلب
السكري من النوع الثاني
• السمنة

2. الصداع وآلام الظهر

كثرة النوم قد تسبب صداعًا متكررًا بسبب تغير إيقاع الجسم، كما أن النوم لفترات طويلة على السرير قد يؤدي إلى آلام في أسفل الظهر أو الرقبة.

3. الكسل وضعف النشاط

كثرة النوم تجعل الشخص يشعر بالخمول والكسل طوال اليوم، على عكس ما قد يعتقد البعض، كما تقلل من التركيز والانتباه.

4. اضطراب المزاج والاكتئاب

أظهرت دراسات أن النوم الزائد قد يكون مرتبطًا بزيادة أعراض الاكتئاب أو القلق، كما قد يؤدي إلى الشعور بالعزلة والانسحاب من الأنشطة الاجتماعية.

5. اضطرابات في الساعة البيولوجية

الإفراط في النوم قد يربك الساعة البيولوجية للجسم، ما يؤدي إلى صعوبات في النوم ليلًا، واضطراب في نمط الحياة بشكل عام.
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