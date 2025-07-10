النوم الزائد.. خطر صامت يهدد صحتك

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• البالغون: 7–8 ساعات يوميًا

• المراهقون: 8–10 ساعات

• الأطفال: 9–12 ساعة (حسب العمر)

• أمراض القلب

• من النوع الثاني

• السمنة

النوم حاجة أساسية للإنسان، تمامًا مثل الطعام والماء، فهو يساعد النشاط الجسدي والعقلي. لكن كما أن قلة النوم تؤثر سلبًا على الصحة، فإن كثرة النوم أيضًا يمكن أن تكون ضارة. تشير الدراسات إلى أن النوم لأكثر من 9 ساعات يوميًا بشكل مستمر قد يرتبط بعدة مشاكل صحية.ما هو عدد ساعات النوم الطبيعي؟يعتمد عدد ساعات النوم المثالية على العمر، لكن عمومًا:أما النوم المفرط (أكثر من 9 أو 10 ساعات بشكل متكرر) فقد يدل على مشكلة صحية أو يسبب آثارًا سلبية.أضرار كثرة النوم:1. زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنةتشير الأبحاث إلى أن النوم الزائد قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بـ:2. الصداع وآلام الظهركثرة النوم قد تسبب صداعًا متكررًا بسبب تغير إيقاع الجسم، كما أن النوم لفترات طويلة على السرير قد يؤدي إلى آلام في أسفل الظهر أو الرقبة.3. الكسل وضعف النشاطكثرة النوم تجعل الشخص يشعر بالخمول والكسل طوال اليوم، على عكس ما قد يعتقد البعض، كما تقلل من التركيز والانتباه.4. اضطراب المزاج والاكتئابأظهرت دراسات أن النوم الزائد قد يكون مرتبطًا بزيادة أعراض الاكتئاب أو القلق، كما قد يؤدي إلى الشعور بالعزلة والانسحاب من الأنشطة الاجتماعية.5. اضطرابات في الساعة البيولوجيةالإفراط في النوم قد يربك الساعة البيولوجية للجسم، ما يؤدي إلى صعوبات في النوم ليلًا، واضطراب في نمط الحياة .