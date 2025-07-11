Advertisement

صحة

تعديل جيني ينتج "أوزمبك" طبيعي.. ما هي آثاره الجانبية؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1389986-638878548490074630.jpg
Doc-P-1389986-638878548490074630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يسعى العلماء حول العالم إلى تطوير بدائل أكثر فاعلية واستدامة لعلاج السمنة ومرض السكري من النوع الثاني، في ظل الاعتماد المتزايد على أدوية مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي".
Advertisement

وفي هذا الإطار، كشفت دراسة حديثة عن تقنية ثورية قد تُحدث تحولاً جذرياً في هذا المجال، إذ تمكن العلماء من تحفيز الجسم على إنتاج ما يشبه "أوزمبيك طبيعي" من خلال تعديل جيني لمرة واحدة فقط، ما قد يغني مستقبلاً عن العلاجات الدوائية المتكررة.

واستخدم فريق بحثي من جامعة أوساكا في اليابان تقنية CRISPR لتعديل الجينات، وهي تقنية تُستخدم عادة في معالجة السرطان، حيث تم إدخال جين خاص في خلايا كبد الفئران لتحفيز إنتاج مستمر لمادة "إكسيناتيد"، وهي المكون الفعّال في دواء "بايتا"، الذي يشترك في مفعوله مع "أوزمبيك" و"ويغوفي".

وبعد علاج واحد فقط، أصبحت الفئران قادرة على إنتاج "إكسيناتيد" ذاتياً لمدة تصل إلى ستة أشهر. وعند تعريضها لاحقاً لنظام غذائي عالي السعرات لتطوير السمنة ومقدمات السكري، أظهرت نتائج مبهرة: انخفاض في الشهية، واكتساب وزن أقل بنسبة 34% مقارنة بالفئران غير المعدلة، واستجابة محسّنة للأنسولين.

الأهم من ذلك، أن الفئران المعدلة وراثياً لم تُظهر أعراضاً جانبية تُشاهد عادةً لدى من يتناولون أدوية مشابهة مثل الغثيان أو شلل المعدة، مما يعزز أمان هذا الأسلوب العلاجي الجديد.

وعلى الرغم من أن الدراسات لا تزال في مراحلها المبكرة، يرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يمثل نقطة تحول نحو علاجات دائمة وأكثر أماناً لأمراض مزمنة مثل السكري والسمنة، مع تقليل الحاجة للحقن المنتظم.

وقد نشرت نتائج الدراسة في مجلة nature communications، حيث أشار الباحثون إلى أن هذا النهج في تعديل الجينوم قد يفتح آفاقاً جديدة لعلاج أمراض معقدة بطريقة أكثر فعالية واستدامة.
 
(دايلي ميل)
مواضيع ذات صلة
دراسة: الشوفان يحاكي تأثير "أوزمبيك" في إنقاص الوزن وتحسين السكر دون آثار جانبية
lebanon 24
11/07/2025 23:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اختبار ثوري يكشف مرضا مزمنا بدون آثار جانبية
lebanon 24
11/07/2025 23:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بكاء الرضع.. هل هو جيني أم سببه الوالدين؟
lebanon 24
11/07/2025 23:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم: جميع قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تبث بشكل طبيعي باستثناء "الأخبار"
lebanon 24
11/07/2025 23:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-07-11
16:00 | 2025-07-11
11:40 | 2025-07-11
08:19 | 2025-07-11
05:05 | 2025-07-11
04:00 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24