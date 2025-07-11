مركبات طبيعية تخفض ضغط الدم.. تعرف عليها!

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كشف باحثون عن مركبات نباتية طبيعية تُعرف بـ"فلافان-3-أولز"، قادرة على خفض ضغط وتحسين صحة القلب، وهي موجودة في أطعمة شائعة مثل الكاكاو، الشاي، التفاح، العنب، وبعض أنواع التوت.دراسة دولية شملت أكثر من 5200 شخص أظهرت أن تناول حوالي 586 ملغ يومياً من هذه المركبات، أي ما يعادل كوبين إلى ثلاثة من الشاي أو قطعة شوكولاتة داكنة، ساعد على خفض ضغط الدم بمعدل 2.8 ملم زئبق، وحتى 7 ملم لدى مرضى الضغط، وهي نتائج قريبة من مفعول بعض الأدوية.كما لوحظ تحسّن في وظيفة الأوعية الدموية بنسبة 1.7%، حتى لدى الأصحاء.الآثار الجانبية نادرة وخفيفة، وغالبًا ما تكون هضمية.- الشاي الأخضر أو الأسود- الشوكولاتة الداكنة- الكاكاو الخام- التفاح، العنب، التوتليست بديلًا للأدوية، لكنها تعزز نمط الحياة الصحي وتقلل المخاطر القلبية.(Science Alert)