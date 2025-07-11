28
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
مركبات طبيعية تخفض ضغط الدم.. تعرف عليها!
Lebanon 24
11-07-2025
|
20:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف باحثون عن مركبات نباتية طبيعية تُعرف بـ"فلافان-3-أولز"، قادرة على خفض ضغط
الدم
وتحسين صحة القلب، وهي موجودة في أطعمة شائعة مثل الكاكاو، الشاي، التفاح، العنب، وبعض أنواع التوت.
Advertisement
دراسة دولية شملت أكثر من 5200 شخص أظهرت أن تناول حوالي 586 ملغ يومياً من هذه المركبات، أي ما يعادل كوبين إلى ثلاثة من الشاي أو قطعة شوكولاتة داكنة، ساعد على خفض ضغط الدم بمعدل 2.8 ملم زئبق، وحتى 7 ملم لدى مرضى الضغط، وهي نتائج قريبة من مفعول بعض الأدوية.
كما لوحظ تحسّن في وظيفة الأوعية الدموية بنسبة 1.7%، حتى لدى الأصحاء.
الآثار الجانبية نادرة وخفيفة، وغالبًا ما تكون هضمية.
أفضل المصادر الغذائية:
- الشاي الأخضر أو الأسود
- الشوكولاتة الداكنة
- الكاكاو الخام
- التفاح، العنب، التوت
ليست بديلًا للأدوية، لكنها تعزز نمط الحياة الصحي وتقلل المخاطر القلبية.
(Science Alert)
مواضيع ذات صلة
بشكل طبيعي.. 6 أطعمة تخفض ضغط الدم
Lebanon 24
بشكل طبيعي.. 6 أطعمة تخفض ضغط الدم
12/07/2025 03:29:31
12/07/2025 03:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كما الأدوية.. تمرين "يخفّض" ضغط الدم
Lebanon 24
كما الأدوية.. تمرين "يخفّض" ضغط الدم
12/07/2025 03:29:31
12/07/2025 03:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة شائعة قد ترفع ضغط الدم.. ابتعدوا عنها
Lebanon 24
أطعمة شائعة قد ترفع ضغط الدم.. ابتعدوا عنها
12/07/2025 03:29:31
12/07/2025 03:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بدائل طبيعية لـ"أوزمبيك".. تعرفوا إليها
Lebanon 24
بدائل طبيعية لـ"أوزمبيك".. تعرفوا إليها
12/07/2025 03:29:31
12/07/2025 03:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
قد يعجبك أيضاً
أجهزة ذكية على معصم الأطفال: ثورة في رعاية ما بعد الجراحة!
Lebanon 24
أجهزة ذكية على معصم الأطفال: ثورة في رعاية ما بعد الجراحة!
20:00 | 2025-07-11
11/07/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طفل يعود للمشي بمساعدة مكمل غذائي.. إنجاز طبي يفتح أبواب الأمل!
Lebanon 24
طفل يعود للمشي بمساعدة مكمل غذائي.. إنجاز طبي يفتح أبواب الأمل!
15:40 | 2025-07-11
11/07/2025 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعديل جيني ينتج "أوزمبك" طبيعي.. ما هي آثاره الجانبية؟
Lebanon 24
تعديل جيني ينتج "أوزمبك" طبيعي.. ما هي آثاره الجانبية؟
15:17 | 2025-07-11
11/07/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ربطه بمخاطر الخرف.. دواء شهير لآلام الظهر تحت المجهر
Lebanon 24
بعد ربطه بمخاطر الخرف.. دواء شهير لآلام الظهر تحت المجهر
12:19 | 2025-07-11
11/07/2025 12:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدٍ عربيّ... تحذير عاجل من دواء شهير
Lebanon 24
في بلدٍ عربيّ... تحذير عاجل من دواء شهير
09:05 | 2025-07-11
11/07/2025 09:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان من أدرعي عن "اغتيال" في لبنان.. هذا ما أعلنه
Lebanon 24
بيان من أدرعي عن "اغتيال" في لبنان.. هذا ما أعلنه
17:37 | 2025-07-11
11/07/2025 05:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
04:30 | 2025-07-11
11/07/2025 04:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ" متطور يضرب لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف عنه!
Lebanon 24
"صاروخ" متطور يضرب لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف عنه!
18:10 | 2025-07-11
11/07/2025 06:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "الأبقار الإسرائيلية".. تنبيه عاجل من بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بسبب "الأبقار الإسرائيلية".. تنبيه عاجل من بلدية في الجنوب
19:25 | 2025-07-11
11/07/2025 07:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الردّ الذي فجّر الأزمة: ماذا خلف هجوم "القوات"؟
Lebanon 24
الردّ الذي فجّر الأزمة: ماذا خلف هجوم "القوات"؟
08:00 | 2025-07-11
11/07/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
20:00 | 2025-07-11
أجهزة ذكية على معصم الأطفال: ثورة في رعاية ما بعد الجراحة!
15:40 | 2025-07-11
طفل يعود للمشي بمساعدة مكمل غذائي.. إنجاز طبي يفتح أبواب الأمل!
15:17 | 2025-07-11
تعديل جيني ينتج "أوزمبك" طبيعي.. ما هي آثاره الجانبية؟
12:19 | 2025-07-11
بعد ربطه بمخاطر الخرف.. دواء شهير لآلام الظهر تحت المجهر
09:05 | 2025-07-11
في بلدٍ عربيّ... تحذير عاجل من دواء شهير
08:00 | 2025-07-11
للرجال والنساء.. هذه هي أعراض ارتفاع هرمون الحليب في الدم!
فيديو
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
06:37 | 2025-07-11
12/07/2025 03:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
07:10 | 2025-07-10
12/07/2025 03:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
05:22 | 2025-07-09
12/07/2025 03:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24