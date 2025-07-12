Advertisement

صحة

الريكي: شفاء داخلي من عمق الطاقات.. هل ينوب عن الطب؟

Lebanon 24
12-07-2025 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1390220-638879125229172414.jpg
Doc-P-1390220-638879125229172414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حين تتسارع فيه الضغوط وتغيب فيه لحظات السكون، يبحث الإنسان عن وسيلة تعيد له توازنه الداخلي بعيداً عن الأدوية والتكنولوجيا. هنا يبرز الريكي كفنّ شفائي قديم بطابع حديث، يعيدنا إلى جوهرنا الحقيقي، ويمنح الجسد والنفس طاقة منسابة للراحة والشفاء.
Advertisement

ما هو الريكي؟
الريكي تقنية يابانية للشفاء بالطاقة، تعني "الطاقة الكونية" و"الطاقة الحيوية". يقوم على مبدأ أن الطاقة تتدفق في أجسامنا، وعند انسدادها تظهر أعراض كالقلق والمرض. الريكي يعيد هذا التدفق بانسيابية ما ينعكس إيجاباً على الحالة النفسية والجسدية.

كيف يعمل؟
خلال الجلسة، يضع المعالج يديه فوق أو على جسد المتلقي، لتنتقل الطاقة بلطف دون لمس قوي. في المراحل المتقدمة يستخدم المعالج رموزاً لتعزيز التأثير، ويصبح مجرد قناة تنساب عبرها الطاقة من الكون.
وهو مناسب للجميع: أطفال، بالغين، مرضى، وحتى الحيوانات والنباتات، دون أي آثار جانبية.

أبرز فوائد الريكي:

- راحة نفسية وتقليل التوتر: يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.

- دعم الشفاء الجسدي: يسرّع التعافي ويخفف الألم، خاصة لدى مرضى العمليات أو العلاج الكيميائي.

- تحرير المشاعر العالقة: يساعد على تفريغ الطاقات العاطفية المكبوتة.

- زيادة الوعي والاتصال الروحي: يمنح إحساساً أعمق بالاتصال مع الذات والكون.

- تعزيز التركيز والإبداع: ينقي الذهن ويساعد على وضوح الأفكار.



كيف تبدئين؟

- تلقي جلسة مع معالج معتمد.

- تعلّم "الدرجة الأولى" لممارسة الريكي الذاتي.

- مواصلة التعلّم حتى تصبح ممارساً أو معلماً.


الريكي في الطب الحديث:
في أوروبا، يُستخدم الريكي اليوم في المستشفيات، خصوصاً مع الأطفال الخدّج، وقد أظهرت التجارب نتائج مذهلة في تحسين التنفس والنوم والنمو، مما يعكس تأثير اللمسة والنية الصافية على الشفاء.


نخلص إلى أن الريكي ليس بديلاً عن الطب، بل مكملاً روحياً وإنسانياً، يذكّرنا بقوة الشفاء الكامنة في داخلنا. هو دعوة إلى الإصغاء للجسد، ومصالحة الروح، في رحلة نحو السلام العميق والتوازن.
 
(سيدتي)
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني نقلاً عن نائب: اقتراح مشروع قانون لتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
lebanon 24
12/07/2025 15:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء في غزة وتحذير من انهيار شامل
lebanon 24
12/07/2025 15:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مجمع الشفاء الطبي للجزيرة: المستشفيات في القطاع عاجزة عن توفير العلاج للأطفال المرضى
lebanon 24
12/07/2025 15:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هل مُنعت شيرين عبد الوهاب من الغناء داخل مصر؟
lebanon 24
12/07/2025 15:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:30 | 2025-07-12
05:05 | 2025-07-12
03:05 | 2025-07-12
02:26 | 2025-07-12
01:36 | 2025-07-12
23:00 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24