28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة تكشف أخطار ارتفاع سكر الدم
Lebanon 24
14-07-2025
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة طبية حديثة عن الأخطار الصحية التي يسببها ارتفاع السكر في
الدم
، وخصوصا على صحة العينين.
Advertisement
وأشارت مجلة "BMJ Open" إلى أن علماء من
كلية لندن الجامعية
(University College London) وأثناء دراستهم لاكتشاف آثار
مرض السكري
على الجسم، قاموا على مدى 14 سنة بتحليل البيانات الطبية لـ 5600 شخص تزيد أعمارهم عن 52 سنة، وتبين لهم أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يرفع خطر الإصابة بأمراض العيون بمقدار ثلاثة أضعاف.
وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الهيموغلوبين
السكري
(HbA1c أعلى من 6.5%) يواجهون خطرا متزايدا للإصابة بتلف شبكية
العين
بنسبة 31%، أما الأشخاص الذين يحافظون على مستويات السكر الطبيعية في أجسامهم فإن خطر الإصابة بتلف الشبكية لديهم كان بحدود 9%.
وتبين للعلماء أيضا أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم كانوا أيضا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزرق أو الغلوكوما، وأكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى في العين مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وكان الأشخاص المصابون بداء السكري غير المُشخص أكثر عرضة للإصابة بالمرض الأخير، حيث كان خطر إصابتهم بالتنكس البقعي أعلى بنسبة 38% من أولئك الذين عرفوا التشخيص وسيطروا على المرض. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف: منتجات الألبان تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم
Lebanon 24
دراسة تكشف: منتجات الألبان تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم
14/07/2025 11:39:56
14/07/2025 11:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تحذر: مكوّن في مشروبات الطاقة قد يُسرّع تطور سرطان الدم
Lebanon 24
دراسة تحذر: مكوّن في مشروبات الطاقة قد يُسرّع تطور سرطان الدم
14/07/2025 11:39:56
14/07/2025 11:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
باحثون يكشفون.. هذا ما يؤدي إليه ارتفاع "كثافة الدم"
Lebanon 24
باحثون يكشفون.. هذا ما يؤدي إليه ارتفاع "كثافة الدم"
14/07/2025 11:39:56
14/07/2025 11:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تحذّر.. استعمال الشاشات قبل النوم قد يرفع ضغط الدم
Lebanon 24
دراسة تحذّر.. استعمال الشاشات قبل النوم قد يرفع ضغط الدم
14/07/2025 11:39:56
14/07/2025 11:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إليك 10 نصائح للتقليل من التعرق المفرط في الصيف!
Lebanon 24
إليك 10 نصائح للتقليل من التعرق المفرط في الصيف!
03:05 | 2025-07-14
14/07/2025 03:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
5 دقائق من المشي.. هل تكفي حقًا للوقاية من السرطان؟
Lebanon 24
5 دقائق من المشي.. هل تكفي حقًا للوقاية من السرطان؟
02:28 | 2025-07-14
14/07/2025 02:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لعلاج الصلع الوراثي.. سكر طبيعي في الجسم قد يكون الحل
Lebanon 24
لعلاج الصلع الوراثي.. سكر طبيعي في الجسم قد يكون الحل
23:00 | 2025-07-13
13/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاجات طبيعية قد تخلصك من حصوات الكلى.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
علاجات طبيعية قد تخلصك من حصوات الكلى.. تعرفوا عليها
16:00 | 2025-07-13
13/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تناول الحليب البقري أفضل من الشوفان.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
تناول الحليب البقري أفضل من الشوفان.. اليكم آخر الدراسات
14:11 | 2025-07-13
13/07/2025 02:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"الأرملة البيضاء" لا تزال حية.. أخطر امرأة مطلوبة تعود للواجهة!
Lebanon 24
"الأرملة البيضاء" لا تزال حية.. أخطر امرأة مطلوبة تعود للواجهة!
07:00 | 2025-07-13
13/07/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
Lebanon 24
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
10:03 | 2025-07-13
13/07/2025 10:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
09:00 | 2025-07-13
13/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
14:00 | 2025-07-13
13/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
12:00 | 2025-07-13
13/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:05 | 2025-07-14
إليك 10 نصائح للتقليل من التعرق المفرط في الصيف!
02:28 | 2025-07-14
5 دقائق من المشي.. هل تكفي حقًا للوقاية من السرطان؟
23:00 | 2025-07-13
لعلاج الصلع الوراثي.. سكر طبيعي في الجسم قد يكون الحل
16:00 | 2025-07-13
علاجات طبيعية قد تخلصك من حصوات الكلى.. تعرفوا عليها
14:11 | 2025-07-13
تناول الحليب البقري أفضل من الشوفان.. اليكم آخر الدراسات
10:15 | 2025-07-13
مسارات صحية تحذيرية تؤدي إلى الخرف.. احذروها
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
14/07/2025 11:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
14/07/2025 11:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
14/07/2025 11:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24