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صحة

القاتل الصامت.. فحص بسيط يقيق سرطان القولون!

Lebanon 24
15-07-2025 | 07:30
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يُعدّ سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطان شيوعًا وأحد الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالسرطان، بحسب موقع "MedlinePlus" التابع للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب. وينشأ هذا المرض في الأمعاء الغليظة أو المستقيم، وغالبًا ما يبدأ على شكل أورام حميدة يمكن أن تتحول مع الوقت إلى أورام خبيثة إذا لم تُكتشف مبكرًا.
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عوامل الخطر تشمل:

- التقدم في العمر (45 عامًا فما فوق)
- التدخين واستهلاك الكحول
- السمنة واتباع نظام غذائي غير متوازن
- وجود تاريخ عائلي أو أمراض التهابية مزمنة في الأمعاء
- الإصابة بأمراض وراثية مثل متلازمة لينش


الأعراض التي يجب الانتباه لها:
وغالبًا لا تظهر أعراض في المراحل المبكرة، لكن في حال ظهورها قد تشمل:

- ألم أو حساسية في أسفل البطن
- دم في البراز أو تغير في نمط الإخراج
- فقدان الوزن غير المبرر


مراحل المرض:
 تبدأ من المرحلة صفر (داخل بطانة الأمعاء فقط) وصولًا إلى المرحلة الرابعة حيث ينتشر السرطان إلى أعضاء أخرى مثل الكبد أو الرئتين.

الوقاية والتشخيص المبكر:
الخبر الجيد هو أن سرطان القولون يُعد من السرطانات القابلة للوقاية والكشف المبكر. ينصح الخبراء بإجراء تنظير القولون بعد سن الـ45، حيث يمكن اكتشاف وإزالة السلائل قبل أن تتحول إلى أورام سرطانية.

كما يُسهم اتباع نمط حياة صحي في تقليل خطر الإصابة، عبر:

- ممارسة الرياضة بانتظام
- الإقلاع عن التدخين
- تناول طعام غني بالألياف والفاكهة والخضار
- تقليل استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة
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