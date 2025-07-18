له 8 فوائد... إليكم أهمية شرب ماء الليمون صباحًا

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أصبح شرب كوب من ماء الليمون الدافئ صباحًا من العادات الصحية المتبعة عالميًّا، خاصة وأن له 8 فوائد مهمة جداً لصحة الإنسان.ترطيب الجسم وإزالة السموم: يُعيد ماء الليمون ترطيب الجسم بعد فترة النوم، ويُساعد في الحفاظ على مستويات السوائل الضرورية لصحة الجلد والهضم والطاقة.مصدر غني بفيتامين "سي": يُعزز فيتامين "سي" الموجود في الليمون المناعة ويحمي الخلايا، كما يدعم صحة البشرة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض.تحسين عملية الهضم: يحفز ماء الليمون إنتاج العصارات الهضمية والصفراء، مما يخفف من الانتفاخ وعسر الهضم، ويساعد على انتظام حركة الأمعاء.دعم فقدان الوزن: يساهم في زيادة الشعور بالامتلاء، مما يساعد على تقليل السعرات الحرارية، بالإضافة إلى تأثير البوليفينول في الليمون الذي يعزز الأيض ويمنع زيادة الوزن.تحسين جودة البشرة: مضادات الأكسدة وفيتامين سي تقللان من التجاعيد والجفاف، مما يمنح البشرة مظهرًا صحيًّا ومتوهجًا.إنعاش النفس: يُساهم في تحييد الروائح الكريهة بالفم ويقلل من مشاكل الأسنان واللثة، مع التنبيه إلى ضرورة الاعتدال لتجنب تآكل مينا الأسنان بسبب الحمض.زيادة الطاقة وتحسين المزاج: يعمل على رفع مستويات الطاقة ويحسن المزاج بفضل مذاقه المنعش، كما أن رائحة الليمون تساعد في تقليل التوتر والقلق.دعم صحة الكلى: يزيد من إنتاج البول ويمنع تكون حصى الكلى عن طريق رفع مستويات السيترات في البول، مما يمنع تراكم البلورات.