معتقدات شائعة في طب الأسنان.. لا تصدقوها

Advertisement

تشير طبيبة الأسنان مريم ماغوميدغازييفا إلى أن الاعتقاد السائد بأن أسنان الأطفال اللبنية لا تحتاج إلى علاج يُعد من أكبر الخرافات في .ووفقا لها، فإن لهذه الأسنان نظام جذور، ما يؤثر على الأضراس في ، لذلك فهي بحاجة إلى علاج أيضا. ومن المفاهيم الخاطئة الأخرى الاعتقاد بأنه لا حاجة لتنظيف الأسنان بالفرشاة، أو أن زيارة طبيب الأسنان غير ضرورية. ولكن التسوس الذي لا يُكتشف في الوقت المناسب قد يؤدي إلى مضاعفات.بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الكثيرون أن تبييض الأسنان لا يلحق ضررا بمينا الأسنان لأن طرق التبييض الحديثة آمنة، وهذا غير صحيح أيضا.وتقول: "يجب أن نعلم أن استخدام الصودا والليمون والملح في تبييض الأسنان ، لأنه يسبب ضررا بالغا لمينا الأسنان ويزيد من حساسيتها. وأفضل طريقة لتبييض الأسنان هي استخدام واقيات فم خاصة، مصممة خصيصا، مع وضع هلام خاص لتبييض الأسنان".