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صحة

معتقدات شائعة في طب الأسنان.. لا تصدقوها

Lebanon 24
19-07-2025 | 09:31
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تشير طبيبة الأسنان مريم ماغوميدغازييفا إلى أن الاعتقاد السائد بأن أسنان الأطفال اللبنية لا تحتاج إلى علاج يُعد من أكبر الخرافات في طب الأسنان.
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ووفقا لها، فإن لهذه الأسنان نظام جذور، ما يؤثر على الأضراس في المستقبل، لذلك فهي بحاجة إلى علاج أيضا. ومن المفاهيم الخاطئة الأخرى الاعتقاد بأنه لا حاجة لتنظيف الأسنان بالفرشاة، أو أن زيارة طبيب الأسنان غير ضرورية. ولكن التسوس الذي لا يُكتشف في الوقت المناسب قد يؤدي إلى مضاعفات.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الكثيرون أن تبييض الأسنان لا يلحق ضررا بمينا الأسنان لأن طرق التبييض الحديثة آمنة، وهذا غير صحيح أيضا.

وتقول: "يجب أن نعلم أن استخدام الصودا والليمون والملح في تبييض الأسنان خطير جدا، لأنه يسبب ضررا بالغا لمينا الأسنان ويزيد من حساسيتها. وأفضل طريقة لتبييض الأسنان في المنزل هي استخدام واقيات فم خاصة، مصممة خصيصا، مع وضع هلام خاص لتبييض الأسنان".
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