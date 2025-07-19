البوتوكس ليس آمنًا دائماً.. مخاطر قد تهدد صحة النساء

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يُعد من أكثر الإجراءات التجميلية شيوعًا بين النساء حول العالم، إذ يُستخدم لتقليل تجاعيد الوجه ومنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا. ورغم نتائجه التجميلية السريعة، فإن للبوتوكس أضرارًا ومضاعفات محتملة قد تؤثر على الصحة والمظهر إذا أُسيء استخدامه أو أُجري بطريقة غير آمنة.1. ضعف العضلات في مناطق غير مستهدفةقد ينتقل البوتوكس من موضع الحقن إلى عضلات مجاورة، ما يؤدي إلى ارتخاء غير مرغوب فيه في الجفون أو الحاجبين، وهي من أكثر الأعراض الجانبية شيوعًا.2. الصداع وألم في الوجهتعاني بعض النساء من صداع مؤقت أو شعور بعدم الراحة في موضع الحقن، وقد تستمر هذه الأعراض لبضعة أيام بعد الإجراء.3. ردود فعل تحسسيةفي حالات نادرة، قد تظهر أعراض تحسسية مثل الطفح الجلدي، الحكة، أو حتى صعوبة في التنفس. ويُنصح دائمًا بإجراء اختبار تحسسي قبل الحقن.4. تشوّه في تعابير الوجهعند استخدام جرعات كبيرة أو حقن غير دقيقة، قد تصبح تعابير الوجه غير طبيعية أو متجمّدة، ما يفقد الوجه مرونته وتعبيره الطبيعي.5. الإصابة بالعدوىعدم التعقيم أو استخدام أدوات غير نظيفة قد يؤدي إلى التهابات جلدية أو تكوّن خراجات في منطقة الحقن.6. الاعتماد النفسي والتجميل المتكررتلجأ بعض النساء إلى تكرار جلسات البوتوكس بوتيرة عالية، ما يسبب اعتمادًا نفسيًا وشعورًا بعدم الرضا عن الشكل الطبيعي، وقد يضر ذلك بالصحة النفسية على المدى .