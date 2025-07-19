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صحة

البوتوكس ليس آمنًا دائماً.. مخاطر قد تهدد صحة النساء

Lebanon 24
19-07-2025 | 23:00
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يُعد البوتوكس من أكثر الإجراءات التجميلية شيوعًا بين النساء حول العالم، إذ يُستخدم لتقليل تجاعيد الوجه ومنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا. ورغم نتائجه التجميلية السريعة، فإن للبوتوكس أضرارًا ومضاعفات محتملة قد تؤثر على الصحة والمظهر إذا أُسيء استخدامه أو أُجري بطريقة غير آمنة.
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1. ضعف العضلات في مناطق غير مستهدفة
قد ينتقل البوتوكس من موضع الحقن إلى عضلات مجاورة، ما يؤدي إلى ارتخاء غير مرغوب فيه في الجفون أو الحاجبين، وهي من أكثر الأعراض الجانبية شيوعًا.

2. الصداع وألم في الوجه
تعاني بعض النساء من صداع مؤقت أو شعور بعدم الراحة في موضع الحقن، وقد تستمر هذه الأعراض لبضعة أيام بعد الإجراء.

3. ردود فعل تحسسية
في حالات نادرة، قد تظهر أعراض تحسسية مثل الطفح الجلدي، الحكة، أو حتى صعوبة في التنفس. ويُنصح دائمًا بإجراء اختبار تحسسي قبل الحقن.

4. تشوّه في تعابير الوجه
عند استخدام جرعات كبيرة أو حقن غير دقيقة، قد تصبح تعابير الوجه غير طبيعية أو متجمّدة، ما يفقد الوجه مرونته وتعبيره الطبيعي.

5. الإصابة بالعدوى
عدم التعقيم أو استخدام أدوات غير نظيفة قد يؤدي إلى التهابات جلدية أو تكوّن خراجات في منطقة الحقن.

6. الاعتماد النفسي والتجميل المتكرر
تلجأ بعض النساء إلى تكرار جلسات البوتوكس بوتيرة عالية، ما يسبب اعتمادًا نفسيًا وشعورًا بعدم الرضا عن الشكل الطبيعي، وقد يضر ذلك بالصحة النفسية على المدى الطويل.
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