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صحة
للتخفيف من تأثير سن اليأس على البشرة والشعر.. اعتمدي على هذا العنصر الغذائي
Lebanon 24
20-07-2025
|
13:59
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يمكن أن يؤدي انخفاض الهرمونات في مرحلة سن اليأس إلى جفاف الشعر وتجعده، وأيضاً إلى ترققه. وأظهرت دراسة حديثة أن أكثر من 50% من
النساء في
سن اليأس، يعانين من درجة ما من تساقط الشعر.
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كما أن انخفاض مستويات هرمون الإستروجين يُمكن أن يُسبب جفاف الجلد وترهله وتجعده، ويجعل الأظافر أكثر هشاشة. لكن وحسب الدكتورة جيل جينكينز "لا يعود السبب إلى الهرمونات فقط، فكثيرات يعانين من نقص في الكمية اليومية الموصى بها من البيوتين أو فيتامين ب7 خلال انقطاع الطمث".
ووفق "سوري لايف"، تشير جينكينز إلى دراسة وجدت أن 47% من النساء اللواتي يمررن بانقطاع الطمث يشعرن بعدم الثقة. وتضيف "لكن، ليست الهرمونات وحدها هي المسؤولة دائماً". وتتابع "نقص البيوتين، فيتامين ب7، يمكن أن يسبب أيضاً مشاكل في الشعر والبشرة والأظافر، ويفاقم هذه المشاكل في سن اليأس".
وتحث التوصيات النساء على تناول 30 ميكروغراماً من البيوتين يومياً.
نقص البيوتين وتساقط الشعر
و"أظهرت الأبحاث أن نقص البيوتين وُجد لدى 38% من النساء اللاتي اشتكين من تساقط الشعر"، حسب جينكينز.
عوامل نقص البيوتين
وتضيف جينكينز "من المهم بشكل خاص التأكد من استعادة مستويات البيوتين خلال فترة انقطاع الطمث، حيث يمكن أن تؤدي عوامل مثل تناول بعض الأدوية، والإصابة بأمراض معوية مثل داء كرون، والتدخين، وشرب
الكحول
، والتقدم في السن، إلى نقصه".
مصادر البيوتين
ويمكن الحصول على البيوتين بشكل رئيسي من أطعمة مثل البيض المطبوخ، والمكسرات، والسردين، والكبد، والسلمون، والبروكلي، والموز، والفطر، والسبانخ، ويمكن أيضاً إنتاجه بكميات صغيرة بواسطة بكتيريا الأمعاء. وهو الفيتامين قابل للذوبان في الماء، لكن لا يمكن تخزينه في الجسم. لذلك، من المهم الحصول على ما يكفي منه يومياً.
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