ولادة طفل بحالة "الطفل الشمعي" النادرة في مستشفى مصري

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شهد مستشفى سنورس المركزي في محافظة الفيوم، ولادة طفل بحالة طبية نادرة تُعرف باسم "الطفل الشمعي"، حيث خضع لمتابعة دقيقة تحت إشراف طبي بعد ولادته.وأوضحت في الفيوم، في بيان صدر الاثنين، أن المستشفى استقبل سيدة ثلاثينية في الأسبوع الـ38 من الحمل، تعاني من انفجار كيس الحمل، ولديها سوابق ولادة ، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً.وأضاف البيان أن الفريق الطبي أجرى عملية قيصرية تكللت بالنجاح، رغم التحديات التي واجهت الأطباء، وأسفرت عن ولادة طفل مصاب بحالة جلدية نادرة من الدرجة المتوسطة تُعرف بـ"الطفل الشمعي".وأكدت المديرية أن للطفل مستقرة، وأن مؤشرات التنفس والنبض في معدلات طبيعية، مشيرة إلى أن الأطباء قرروا إبقاءه تحت المراقبة الطبية في المستشفى، مع عرضه على اختصاصي أمراض جلدية لتقييم الحالة ووصف العلاج المناسب.