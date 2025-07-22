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صحة
الآثار السلبية للتدخين على الفرد والمجتمع
Lebanon 24
22-07-2025
|
13:00
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يُعتبر التدخين من أخطر العادات السيئة التي تُهدد صحة الإنسان، وقد أصبح مشكلة عالمية يعاني منها الملايين حول العالم. رغم التحذيرات الصحية، لا يزال الكثيرون يدخنون دون إدراك لحجم الأضرار التي يسببها التدخين للجسم ولمن حولهم.
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أولًا: أضرار التدخين على الصحة
1. أمراض القلب والشرايين
• يؤدي التدخين إلى تضييق الأوعية الدموية وارتفاع ضغط
الدم
.
• يزيد من خطر الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية.
2. أمراض الجهاز التنفسي
• يسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن.
• يزيد من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي وسرطان الرئة.
3. السرطان
• التدخين مسؤول عن عدد كبير من حالات السرطان، أبرزها:
• سرطان الرئة
• سرطان الفم والحنجرة
• سرطان المثانة والبنكرياس
4. تسريع الشيخوخة
• يؤثر التدخين على نضارة البشرة والأسنان.
• يزيد من ظهور التجاعيد المبكرة وتساقط الشعر.
ثانيًا: أضرار التدخين على الغير (التدخين السلبي)
• استنشاق غير المدخنين للدخان (خاصة الأطفال والنساء الحوامل) يؤدي إلى:
• مشاكل في التنفس
• ضعف المناعة
• تأخر النمو العقلي والجسدي عند الأطفال
ثالثًا: أضرار التدخين على المجتمع
• زيادة التكاليف الصحية على الدولة لعلاج الأمراض الناتجة عنه.
• انخفاض الإنتاجية بسبب الأمراض والتغيب عن العمل.
• تلويث البيئة برمي أعقاب السجائر والتسبب في الحرائق.
رابعًا: لماذا يجب الإقلاع عن التدخين؟
• تحسن كبير في الصحة خلال أسابيع قليلة من الإقلاع.
• تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
• توفير المال، وتحسين رائحة الجسم والنفس.
• حماية الأسرة والمجتمع من أضرار الدخان.
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