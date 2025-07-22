الآثار السلبية للتدخين على الفرد والمجتمع

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• يؤدي التدخين إلى تضييق الأوعية الدموية وارتفاع ضغط .

• يزيد من خطر الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية.

• يسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن.

• يزيد من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي وسرطان الرئة.

• التدخين مسؤول عن عدد كبير من حالات السرطان، أبرزها:

• سرطان الرئة

• سرطان الفم والحنجرة

• سرطان المثانة والبنكرياس

• يؤثر التدخين على نضارة البشرة والأسنان.

• يزيد من ظهور التجاعيد المبكرة وتساقط الشعر.

• استنشاق غير المدخنين للدخان (خاصة الأطفال والنساء الحوامل) يؤدي إلى:

• مشاكل في التنفس

• ضعف المناعة

• تأخر النمو العقلي والجسدي عند الأطفال

• زيادة التكاليف الصحية على الدولة لعلاج الأمراض الناتجة عنه.

• انخفاض الإنتاجية بسبب الأمراض والتغيب عن العمل.

• تلويث البيئة برمي أعقاب السجائر والتسبب في الحرائق.

• تحسن كبير في الصحة خلال أسابيع قليلة من الإقلاع.

• تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

• توفير المال، وتحسين رائحة الجسم والنفس.

• حماية الأسرة والمجتمع من أضرار الدخان.

يُعتبر التدخين من أخطر العادات السيئة التي تُهدد صحة الإنسان، وقد أصبح مشكلة عالمية يعاني منها الملايين حول العالم. رغم التحذيرات الصحية، لا يزال الكثيرون يدخنون دون إدراك لحجم الأضرار التي يسببها التدخين للجسم ولمن حولهم.أولًا: أضرار التدخين على الصحة1. أمراض القلب والشرايين2. أمراض الجهاز التنفسي3. السرطان4. تسريع الشيخوخةثانيًا: أضرار التدخين على الغير (التدخين السلبي)ثالثًا: أضرار التدخين على المجتمعرابعًا: لماذا يجب الإقلاع عن التدخين؟