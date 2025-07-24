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صحة
فواكه فعّالة في خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب.. ما هي؟
Lebanon 24
24-07-2025
|
00:22
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وفقا لتقرير نشرته صحيفة Times of India، فإن تناول أنواع معينة من الفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة يمكن أن يساهم في خفض مستويات
الكوليسترول
الضار بشكل طبيعي. وتوضح الصحيفة أن "الألياف القابلة للذوبان" هي العنصر الأبرز في هذا الدور، إذ ترتبط بالكوليسترول داخل الجهاز الهضمي وتساعد على التخلص منه خارج الجسم.
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فواكه فعّالة في خفض الكوليسترول
- الحمضيات (مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت)
تحتوي هذه الفواكه على ألياف ومركبات نباتية تدعم صحة القلب. كما أن تناول قشر الليمون المبشور غير المعالج بالمبيدات قد يساهم في تقليل الكوليسترول.
ويتمتع الجريب فروت بتأثير واضح في تحسين مستويات الدهون في
الدم
وخفض ضغط الدم. لكن يُنصح بالحذر، خاصة لمن يتناولون أدوية من مجموعة الستاتينات مثل "أتورفاستاتين" أو "سيمفاستاتين"، إذ يمكن أن يتفاعل الجريب فروت سلبا مع هذه الأدوية. لذا، من الضروري استشارة الطبيب قبل إضافته إلى
النظام الغذائي
.
- التفاح
يعد غنيا بالألياف والبوليفينولات، وقد أظهرت دراسات أن تناوله بانتظام يخفض كوليسترول LDL. ومن هنا، قد يصدق القول الشائع: "تفاحة يوميا تغنيك عن زيارة الطبيب".
- الأفوكادو
تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، ما يجعلها إضافة ممتازة لنظام غذائي متوازن.
كما أشار التقرير إلى فاكهة الموز، التي تحتوي على الستيرولات النباتية والألياف القابلة للذوبان، والتي تقلل من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، ما يساهم في طرده من الجسم عبر الكبد. (روسيا اليوم)
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