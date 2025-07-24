Advertisement

صحة

فواكه فعّالة في خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب.. ما هي؟

Lebanon 24
24-07-2025 | 00:22
A-
A+
Doc-P-1395797-638889386668149010.jpg
Doc-P-1395797-638889386668149010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وفقا لتقرير نشرته صحيفة Times of India، فإن تناول أنواع معينة من الفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة يمكن أن يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار بشكل طبيعي. وتوضح الصحيفة أن "الألياف القابلة للذوبان" هي العنصر الأبرز في هذا الدور، إذ ترتبط بالكوليسترول داخل الجهاز الهضمي وتساعد على التخلص منه خارج الجسم.
Advertisement

فواكه فعّالة في خفض الكوليسترول

- الحمضيات (مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت)

تحتوي هذه الفواكه على ألياف ومركبات نباتية تدعم صحة القلب. كما أن تناول قشر الليمون المبشور غير المعالج بالمبيدات قد يساهم في تقليل الكوليسترول.
 
ويتمتع الجريب فروت بتأثير واضح في تحسين مستويات الدهون في الدم وخفض ضغط الدم. لكن يُنصح بالحذر، خاصة لمن يتناولون أدوية من مجموعة الستاتينات مثل "أتورفاستاتين" أو "سيمفاستاتين"، إذ يمكن أن يتفاعل الجريب فروت سلبا مع هذه الأدوية. لذا، من الضروري استشارة الطبيب قبل إضافته إلى النظام الغذائي.

- التفاح

يعد غنيا بالألياف والبوليفينولات، وقد أظهرت دراسات أن تناوله بانتظام يخفض كوليسترول LDL. ومن هنا، قد يصدق القول الشائع: "تفاحة يوميا تغنيك عن زيارة الطبيب".

- الأفوكادو 

تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، ما يجعلها إضافة ممتازة لنظام غذائي متوازن.

كما أشار التقرير إلى فاكهة الموز، التي تحتوي على الستيرولات النباتية والألياف القابلة للذوبان، والتي تقلل من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، ما يساهم في طرده من الجسم عبر الكبد. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
3 أطعمة تساعد في خفض الكوليسترول.. تعرفوا عليها
lebanon 24
24/07/2025 08:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لتحسين صحة قلبك.. هذا ما نصحت به آخر الدراسات
lebanon 24
24/07/2025 08:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لتحسين جودة النوم.. تناول المزيد من الفواكه والخضروات!
lebanon 24
24/07/2025 08:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من صلة بين صحة القلب وسكري الحمل؟ دراسة جديدة تجيب
lebanon 24
24/07/2025 08:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-07-23
15:31 | 2025-07-23
15:30 | 2025-07-23
13:00 | 2025-07-23
10:40 | 2025-07-23
09:10 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24