الملفوف... غذاء خارق لصحة الجسم والجهاز الهضمي

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الملفوف من الخضروات الورقية التي تنتمي إلى عائلة الخضروات ، مثل البروكلي والقرنبيط، ويتميز بفوائده الصحية والغذائية المتعددة، ما يجعله خيارًا ممتازًا في اليومي.أبرز فوائد الملفوف:1. غني بالفيتامينات والمعادنالملفوف يحتوي على كميات كبيرة من:فيتامين C: يقوّي المناعة ويساعد في إنتاج الكولاجين.فيتامين K: مهم لصحة العظام وتجلّط .حمض الفوليك: ضروري للحوامل ولتجديد الخلايا.الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم: لدعم صحة القلب والعضلات.2. مضاد للأكسدة والالتهاباتيحتوي الملفوف على مضادات أكسدة قوية مثل "الأنثوسيانين" (خصوصًا في الملفوف الأحمر) و"السلفورافين"، التي تساعد في محاربة الالتهابات وتقلل خطر الإصابة ببعض السرطانات.3. يعزز الهضم وصحة الأمعاءيحتوي على ألياف غذائية تحسّن حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، كما يدعم البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، خاصة إذا تم تناوله كمخلل (ملفوف مخمّر).4. يساهم في خفضتناول الملفوف بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار (LDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.5. مفيد لفقدان الوزنالملفوف منخفض السعرات الحرارية وغني بالماء والألياف، ما يجعله خيارًا مثاليًا للحمية الغذائية.