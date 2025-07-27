“ستيفيا” لا تحلّي فقط… بل تقتل خلايا السرطان!

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في اكتشاف مذهل، توصل باحثون يابانيون إلى أن نبتة الستيفيا المعروفة كمُحلي طبيعي خالٍ من السعرات الحرارية، قد تصبح سلاحًا محتملاً في مكافحة سرطان البنكرياس.الدراسة، التي نُشرت في موقع Science Alert، كشفت أن تخمير الستيفيا باستخدام بكتيريا Lactobacillus plantarum، الشائعة في الأطعمة المخمرة، ينتج مركبًا قويًا يُدعى CAME، أظهر تأثيرًا قاتلًا لخلايا سرطان البنكرياس في الاختبارات المعملية، دون أن يؤذي الخلايا السليمة.المركب الجديد يعمل على وقف انقسام الخلايا السرطانية وتحفيز موتها الذاتي من خلال تغيير برمجتها الجينية، مما يفتح الباب أمام تطوير علاج نباتي فعال وأقل سمّية لهذا النوع من السرطان الصعب العلاج.رغم أن البحث ما يزال في مراحله المبكرة، فإن نتائجه تمثل أملًا واعدًا في ، خاصة أن سرطان البنكرياس يُعد من أخطر أنواع السرطان بنسبة نجاة لا تتجاوز 10%.