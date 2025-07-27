31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
21
o
بشري
31
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
“ستيفيا” لا تحلّي فقط… بل تقتل خلايا السرطان!
Lebanon 24
27-07-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في اكتشاف مذهل، توصل باحثون يابانيون إلى أن نبتة الستيفيا المعروفة كمُحلي طبيعي خالٍ من السعرات الحرارية، قد تصبح سلاحًا محتملاً في مكافحة سرطان البنكرياس.
الدراسة، التي نُشرت في موقع Science Alert، كشفت أن تخمير الستيفيا باستخدام بكتيريا Lactobacillus plantarum، الشائعة في الأطعمة المخمرة، ينتج مركبًا قويًا يُدعى CAME، أظهر تأثيرًا قاتلًا لخلايا سرطان البنكرياس في الاختبارات المعملية، دون أن يؤذي الخلايا السليمة.
Advertisement
المركب الجديد يعمل على وقف انقسام الخلايا السرطانية وتحفيز موتها الذاتي من خلال تغيير برمجتها الجينية، مما يفتح الباب أمام تطوير علاج نباتي فعال وأقل سمّية لهذا النوع من السرطان الصعب العلاج.
رغم أن البحث ما يزال في مراحله المبكرة، فإن نتائجه تمثل أملًا واعدًا في
المستقبل
، خاصة أن سرطان البنكرياس يُعد من أخطر أنواع السرطان بنسبة نجاة لا تتجاوز 10%.
مواضيع ذات صلة
ثورة في علاج السرطان: صواريخ جزيئية ذكية تستهدف الخلايا السرطانية خلال أسابيع
Lebanon 24
ثورة في علاج السرطان: صواريخ جزيئية ذكية تستهدف الخلايا السرطانية خلال أسابيع
27/07/2025 13:15:46
27/07/2025 13:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نحلة قتلت رجلاً!
Lebanon 24
نحلة قتلت رجلاً!
27/07/2025 13:15:46
27/07/2025 13:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ درعا: لا نقاتل أهل السويداء بل نقاتل العصابة المجرمة فقط
Lebanon 24
محافظ درعا: لا نقاتل أهل السويداء بل نقاتل العصابة المجرمة فقط
27/07/2025 13:15:46
27/07/2025 13:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: لا يمكن دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات بالضغط أو بالقوة بل بالمنطق والحجج فقط
Lebanon 24
الكرملين: لا يمكن دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات بالضغط أو بالقوة بل بالمنطق والحجج فقط
27/07/2025 13:15:46
27/07/2025 13:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
قد يعجبك أيضاً
"بيضة مسلوقة يوميًا".. سر بسيط لتعزيز التركيز وحماية الدماغ من التدهور
Lebanon 24
"بيضة مسلوقة يوميًا".. سر بسيط لتعزيز التركيز وحماية الدماغ من التدهور
02:00 | 2025-07-27
27/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحقيقة وراء جدل الواقيات الشمسية.. "الكيميائي مقابل المعدني"
Lebanon 24
الحقيقة وراء جدل الواقيات الشمسية.. "الكيميائي مقابل المعدني"
23:00 | 2025-07-26
26/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تعالج الموسيقى جراح الذاكرة؟ علماء النفس يوضحون
Lebanon 24
كيف تعالج الموسيقى جراح الذاكرة؟ علماء النفس يوضحون
16:00 | 2025-07-26
26/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الميكروبلاستيك في أجسامنا: جزيئات بلاستيكية صغيرة تُهدّد صحتنا بصمت
Lebanon 24
الميكروبلاستيك في أجسامنا: جزيئات بلاستيكية صغيرة تُهدّد صحتنا بصمت
14:00 | 2025-07-26
26/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير غير متوقع للكافيين على عمل مضادات الحيوية.. هذا ما كشفه باحثون
Lebanon 24
تأثير غير متوقع للكافيين على عمل مضادات الحيوية.. هذا ما كشفه باحثون
10:46 | 2025-07-26
26/07/2025 10:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة زياد الرحباني
Lebanon 24
هذا سبب وفاة زياد الرحباني
06:18 | 2025-07-26
26/07/2025 06:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زياد الرحباني... بيان لمستشفى "BMG" في الحمرا
Lebanon 24
بعد وفاة زياد الرحباني... بيان لمستشفى "BMG" في الحمرا
09:27 | 2025-07-26
26/07/2025 09:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة
Lebanon 24
تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة
08:32 | 2025-07-26
26/07/2025 08:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟
Lebanon 24
حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟
10:22 | 2025-07-26
26/07/2025 10:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يتحدّث عن "سيناريو" يقلق لبنان.. ماذا سيحدث؟
Lebanon 24
تقرير يتحدّث عن "سيناريو" يقلق لبنان.. ماذا سيحدث؟
15:00 | 2025-07-26
26/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2025-07-27
"بيضة مسلوقة يوميًا".. سر بسيط لتعزيز التركيز وحماية الدماغ من التدهور
23:00 | 2025-07-26
الحقيقة وراء جدل الواقيات الشمسية.. "الكيميائي مقابل المعدني"
16:00 | 2025-07-26
كيف تعالج الموسيقى جراح الذاكرة؟ علماء النفس يوضحون
14:00 | 2025-07-26
الميكروبلاستيك في أجسامنا: جزيئات بلاستيكية صغيرة تُهدّد صحتنا بصمت
10:46 | 2025-07-26
تأثير غير متوقع للكافيين على عمل مضادات الحيوية.. هذا ما كشفه باحثون
08:00 | 2025-07-26
دراسة جديدة عن "كورونا"... هذا ما فعله الفيروس بالمصابين به
فيديو
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
27/07/2025 13:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
27/07/2025 13:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
27/07/2025 13:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24