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صحة

الركض يومياً.. سرّ العقل السليم والجسم القوي

Lebanon 24
29-07-2025 | 12:30
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الركض من أقدم وأبسط أنواع التمارين البدنية، لا يحتاج إلى معدات خاصة أو مكان معين، ويمكن لأي شخص ممارسته بمستوى يناسب قدرته البدنية. ورغم بساطته، فإن للركض فوائد جسدية ونفسية وعقلية كبيرة تجعله من أفضل الأنشطة اليومية.
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الفوائد الصحية للركض:
1. تحسين صحة القلب
يساعد الركض في تقوية عضلة القلب، وتحسين الدورة الدموية، وخفض ضغط الدم. الأشخاص الذين يركضون بانتظام تقل لديهم احتمالية الإصابة بأمراض القلب بنسبة كبيرة.

2. حرق السعرات وخسارة الوزن
يُعتبر الركض من أكثر التمارين فاعلية في حرق السعرات الحرارية، مما يساهم في تقليل الدهون وخسارة الوزن بطريقة صحية.

3. تقوية العضلات والعظام
يساهم الركض في تقوية عضلات الأرجل والفخذين، كما يساعد في زيادة كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.

4. تحسين التنفس وزيادة كفاءة الرئتين
يزيد الركض من سعة الرئتين، ويحسن أداء الجهاز التنفسي، ما ينعكس إيجابيًا على النشاط البدني العام.

الفوائد النفسية والعقلية
1. تقليل التوتر والاكتئاب
الركض يساعد على إفراز هرمونات مثل الإندورفين والسيروتونين، والتي تُعرف بهرمونات "السعادة"، مما يُحسن المزاج ويقلل من القلق والتوتر.

2. زيادة التركيز والنشاط العقلي
يساعد الركض المنتظم على تنشيط الدماغ، وتحسين الذاكرة والتركيز، والحد من التشتت الذهني.

3. تحسين النوم
أثبتت دراسات عديدة أن الأشخاص الذين يمارسون الركض بانتظام ينامون بشكل أفضل ويستيقظون بنشاط أكثر.

الفوائد على المدى البعيد
تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

تحسين جودة الحياة وزيادة متوسط العمر المتوقع.

الحفاظ على وزن صحي وثابت.

نصائح لممارسة الركض بأمان
ابدأ تدريجيًا، خاصة إذا كنت مبتدئًا.

ارتدِ حذاءً رياضيًا مناسبًا لدعم القدمين.

لا تهمل الإحماء قبل التمرين والتمدد بعده.

اشرب الماء وراقب حالتك الجسدية.
 
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