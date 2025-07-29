الركض يومياً.. سرّ العقل السليم والجسم القوي

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الركض من أقدم وأبسط أنواع التمارين البدنية، لا يحتاج إلى معدات خاصة أو مكان معين، ويمكن لأي شخص ممارسته بمستوى يناسب قدرته البدنية. ورغم بساطته، فإن للركض فوائد جسدية ونفسية وعقلية كبيرة تجعله من أفضل الأنشطة اليومية.الفوائد الصحية للركض:1. تحسين صحة القلبيساعد الركض في تقوية عضلة القلب، وتحسين الدموية، وخفض ضغط الدم. الأشخاص الذين يركضون بانتظام تقل لديهم احتمالية الإصابة بأمراض القلب بنسبة كبيرة.2. حرق السعرات وخسارة الوزنيُعتبر الركض من أكثر التمارين فاعلية في حرق السعرات الحرارية، مما يساهم في تقليل الدهون وخسارة الوزن بطريقة صحية.3. تقوية العضلات والعظاميساهم الركض في تقوية عضلات الأرجل والفخذين، كما يساعد في زيادة كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.4. تحسين التنفس وزيادة كفاءة الرئتينيزيد الركض من سعة الرئتين، ويحسن أداء الجهاز التنفسي، ما ينعكس إيجابيًا على النشاط البدني العام.الفوائد النفسية والعقلية1. تقليل التوتر والاكتئابالركض يساعد على إفراز هرمونات مثل الإندورفين والسيروتونين، والتي تُعرف بهرمونات "السعادة"، مما يُحسن المزاج ويقلل من القلق والتوتر.2. زيادة التركيز والنشاط العقلييساعد الركض المنتظم على تنشيط الدماغ، وتحسين الذاكرة والتركيز، والحد من التشتت الذهني.3. تحسين النومأثبتت دراسات عديدة أن الأشخاص الذين يمارسون الركض بانتظام ينامون بشكل أفضل ويستيقظون بنشاط أكثر.الفوائد على المدى البعيدتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل وارتفاع ضغط الدم.تحسين جودة الحياة وزيادة متوسط العمر المتوقع.الحفاظ على وزن صحي وثابت.نصائح لممارسة الركض بأمانابدأ تدريجيًا، خاصة مبتدئًا.ارتدِ حذاءً رياضيًا مناسبًا لدعم القدمين.لا تهمل الإحماء قبل التمرين والتمدد بعده.اشرب الماء وراقب حالتك الجسدية.