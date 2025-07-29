كيف يساعد الخس في تحسين صحتك؟

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يُعتبر الخس من الخضروات الورقية التي تُستخدم بشكل واسع في السلطات والأطباق المختلفة، وهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم. إليك بعض فوائد الخس:غني بالألياف: يحتوي الخس على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.منخفض السعرات الحرارية: يعد الخس خيارًا ممتازًا لمن يرغبون في خسارة الوزن، إذ يحتوي على سعرات حرارية قليلة جدًا.مصدر جيد للفيتامينات والمعادن: يحتوي الخس على فيتامينات مثل فيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين K، إضافة إلى معادن مثل الحديد والكالسيوم.مضاد للأكسدة: يحتوي الخس على مضادات أكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات.يساعد على تحسين النوم: يحتوي الخس على مركبات طبيعية تساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.دعم صحة القلب: بفضل محتواه من البوتاسيوم والألياف، يساهم الخس في تقليل ضغط ودعم صحة القلب.الخس خيار صحي ولذيذ يمكن إضافته بسهولة إلى اليومي لتعزيز الصحة العامة.