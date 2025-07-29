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صحة
كيف يساعد الخس في تحسين صحتك؟
Lebanon 24
29-07-2025
|
15:06
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يُعتبر الخس من الخضروات الورقية التي تُستخدم بشكل واسع في السلطات والأطباق المختلفة، وهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم. إليك بعض فوائد الخس:
غني بالألياف: يحتوي الخس على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.
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منخفض السعرات الحرارية: يعد الخس خيارًا ممتازًا لمن يرغبون في خسارة الوزن، إذ يحتوي على سعرات حرارية قليلة جدًا.
مصدر جيد للفيتامينات والمعادن: يحتوي الخس على فيتامينات مثل فيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين K، إضافة إلى معادن مثل الحديد والكالسيوم.
مضاد للأكسدة: يحتوي الخس على مضادات أكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات.
يساعد على تحسين النوم: يحتوي الخس على مركبات طبيعية تساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.
دعم صحة القلب: بفضل محتواه من البوتاسيوم والألياف، يساهم الخس في تقليل ضغط
الدم
ودعم صحة القلب.
الخس خيار صحي ولذيذ يمكن إضافته بسهولة إلى
النظام الغذائي
اليومي لتعزيز الصحة العامة.
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