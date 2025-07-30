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صحة
15 دقيقة يوميا من المشي بهذه الطريقة قد تنقذ الحياة
Lebanon 24
30-07-2025
|
10:30
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كشفت دراسة جديدة عن طريقة بسيطة وغير مكلفة لتعزيز الصحة بين كافة شرائح المجتمع، وقد تكون الفارق بين الحياة والموت.
قام فريق بحثي من مركز فاندربيلت لعلم الأوبئة بتحليل بيانات 79856 مشاركا من مختلف الأعراق والخلفيات الاقتصادية، وتابعوا حالتهم الصحية على مدى 16 عاما في المتوسط.
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وكانت النتائج مذهلة، حيث أن أولئك الذين اعتادوا المشي بخطى سريعة لمدة ربع ساعة يوميا انخفضت لديهم احتمالية الوفاة المبكرة بنسبة 20% مقارنة بمن لم يمارسوا هذا النشاط. (روسيا اليوم)
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