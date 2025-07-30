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صحة

لماذا يجب أن نأكل البندورة يومياً؟

Lebanon 24
30-07-2025 | 12:30
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تُعدّ البندورة من أكثر الخضروات استخدامًا وانتشارًا في العالم، وتتميز بلونها الأحمر الزاهي وطعمها اللذيذ، كما تدخل في إعداد العديد من الأطباق حول العالم. وعلى الرغم من اعتبارها خضارًا من حيث الاستخدام، إلا أنها تصنّف علميًا ضمن الفواكه. وتحتوي البندورة على قيمة غذائية عالية تجعلها عنصرًا مفيدًا جدًا لصحة الإنسان.
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أهم الفوائد الصحية للبندورة:

غنية بالفيتامينات والمعادن:
تحتوي البندورة على فيتامين C بكميات كبيرة، وهو مهم لتقوية جهاز المناعة ومكافحة العدوى. كما تحتوي على فيتامين A، وفيتامين K، والبوتاسيوم، والحديد، وكلها عناصر ضرورية لصحة الجسم.

مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة:
أبرز ما يميز البندورة هو احتواؤها على مادة الليكوبين (Lycopene)، وهي من أقوى مضادات الأكسدة، وتساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان، خاصة سرطان البروستاتا والرئة.

تعزز صحة القلب:
تعمل مضادات الأكسدة في البندورة على تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحافظ على صحة الجلد والعينين:
يساعد فيتامين A ومادة الليكوبين على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، كما يساهمان في تحسين الرؤية والوقاية من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

تحسن الهضم وتدعم صحة الجهاز الهضمي:
تحتوي البندورة على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تساهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

مفيدة في الحميات الغذائية:
البندورة منخفضة السعرات الحرارية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا في الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن.
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