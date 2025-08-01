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صحة

8 مشروبات طبيعية فعالة لضبط سكر الدم وتحسين الطاقة.. تعرف عليها!

Lebanon 24
01-08-2025 | 16:00
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في ظل تزايد الوعي الصحي، ينصح خبراء التغذية بعدد من المشروبات التي تُساعد على توازن سكر الدم بشكل طبيعي وتُعزز مستويات الطاقة:
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1. ماء الليمون الدافئ: يُحسّن الهضم وحساسية الأنسولين.
2. ماء الحلبة: يُبطئ هضم الكربوهيدرات ويُنظّم السكر.
3. شاي القرفة: يخفض السكر أثناء الصيام ويُعزز الأنسولين.
4. الشاي الأخضر: يُنشّط حرق الدهون وأيض الغلوكوز.
5. عصير الصبار غير المُحلى: يُقلّل السكر ويُحسّن صحة الأمعاء.
6. خل التفاح مع الماء: يُنظّم السكر عند تناوله قبل الأكل.
7. ماء الكركم: يُخفّف الالتهابات ويدعم الكبد ومقاومة الأنسولين.
8. ماء الشعير: غني بالألياف ويُعزز الشبع واستقرار السكر.

هذه المشروبات تُعدّ خيارات يومية بسيطة لكنها فعّالة لدعم الصحة وتنظيم مستويات الجلوكوز.
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