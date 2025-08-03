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صحة

كيف تحمي عينيك من إجهاد الصيف؟

Lebanon 24
03-08-2025 | 09:43
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قالت الطبيبة آنا سولوفي أخصائية طب العيون "يتعرض البصر خلال أشهر الصيف لضغط إضافي، خاصة عند العمل لساعات طويلة أمام الكمبيوتر، مما يستلزم تشغيل مكيفات الهواء لفترات طويلة، وهي تقلل من رطوبة الهواء. يؤدي ذلك إلى تبخر طبقة الدموع من العينين، مما يسبب جفافا، وحرقانا، وشعورا بوجود 'رمل' في العينين. في مثل هذه الحالات، يمكن استخدام قطرات مرطبة، ولكن يجب الالتزام بوصفة الطبيب وعدم مشاركة القطرات مع الزملاء، لأن ذلك قد يسبب انتشار العدوى ضمن الفريق. لذلك، عند الشعور بجفاف أو حرقان في العينين، من الأفضل استشارة طبيب مختص، إذ قد تكون هذه الأعراض علامة على مشاكل أخرى في العين".
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وأكدت الطبيبة أنه إذا لم تُنظف مكيفات الهواء بانتظام، فقد تتحول إلى مصدر للبكتيريا والفطريات والغبار، ما يفاقم ردود الفعل الالتهابية، بما في ذلك التهابات العين، خاصة في الغرف ذات التهوية الضعيفة.

وأضافت: "ينصح بأخذ فترات راحة كل 50-60 دقيقة، مع تخصيص 5-10 دقائق للمشي أو ممارسة تمارين العين. ويمكن اتباع القاعدة العالمية '20-20-20': كل 20 دقيقة، يُنظر إلى شيء يبعد حوالي 6 أمتار لمدة 20 ثانية. من الأفضل ألا تتجاوز مدة العمل المتواصل على الكمبيوتر ساعة واحدة، أي يجب أخذ استراحة 10 دقائق بعد كل 45 دقيقة من العمل. كما يجب أن تكون الإضاءة جانبية ومتساوية ومشتتة، وتجنب سقوط أشعة الشمس مباشرة على الشاشة، لأنها تسبب وهجا يزيد من إجهاد العين". (روسيا اليوم) 
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