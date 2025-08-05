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صحة

بسبب تلوث معدني خطير.. سحب منتجات غذائية شهيرة من الأسواق الأميركية

Lebanon 24
05-08-2025 | 09:32
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طالبت السلطات الصحية الأميركية بسحب منتجات غذائية شهيرة من الأسواق بعد اكتشاف ملوثات تهدد سلامة المستهلكين. 
 
وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بتاريخ 16 يوليو 2025، أمرا بسحب مئات العبوات من ثلاثة أنواع من العسل المخفوق من إنتاج شركة "كوين بي غاردنز" في ولاية وايومنغ، بعد رصد رقائق صغيرة من الفولاذ المقاوم للصدأ داخل بعض العبوات.
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وفي تحديث لاحق صدر في 1 آب، صنّفت الإدارة عملية السحب ضمن الفئة الثانية، ما يعني أن استهلاك هذه المنتجات قد يؤدي إلى أعراض صحية مؤقتة أو يمكن علاجها طبيا.

المنتجات التي شملها السحب:
129 عبوة من عسل التوت العليق "QBee Whipped Honey Raspberry"

رقم المنتج العالمي: 788394182358.

تاريخ الإنتاج: 23 حزيران.

رمز الدفعة: 206235.

112 عبوة من العسل النقي "QBee Whipped Honey Pure"

رقم المنتج العالمي: 788394182006.

تاريخ الإنتاج: 23 حزيران.

رمز الدفعة: 206235.

24 عبوة من عسل "QBee Whipped Honey Huckleberry"

رقم المنتج العالمي: 788394182259.

تاريخ الإنتاج: 30 حزيران.

رمز الدفعة: 206305.

وتم توزيع هذه المنتجات في كل أنحاء الولايات المتحدة بين 1 حزيران و16 تموز 2025. (روسيا اليوم) 

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