بسبب تلوث معدني خطير.. سحب منتجات غذائية شهيرة من الأسواق الأميركية

طالبت السلطات الصحية الأميركية بسحب منتجات غذائية شهيرة من الأسواق بعد اكتشاف ملوثات تهدد سلامة المستهلكين.

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وأصدرت والدواء (FDA)، بتاريخ 16 يوليو 2025، أمرا بسحب مئات العبوات من ثلاثة أنواع من العسل المخفوق من إنتاج شركة " بي غاردنز" في ولاية وايومنغ، بعد رصد رقائق صغيرة من الفولاذ المقاوم للصدأ داخل بعض العبوات.وفي تحديث لاحق صدر في 1 آب، صنّفت الإدارة عملية السحب ضمن الفئة الثانية، ما يعني أن استهلاك هذه المنتجات قد يؤدي إلى أعراض صحية مؤقتة أو يمكن علاجها طبيا.المنتجات التي شملها السحب:129 عبوة من عسل التوت العليق "QBee Whipped Honey Raspberry"رقم المنتج العالمي: 788394182358.تاريخ الإنتاج: 23 حزيران.رمز الدفعة: 206235.112 عبوة من العسل النقي "QBee Whipped Honey Pure"رقم المنتج العالمي: 788394182006.تاريخ الإنتاج: 23 حزيران.رمز الدفعة: 206235.24 عبوة من عسل "QBee Whipped Honey Huckleberry"رقم المنتج العالمي: 788394182259.تاريخ الإنتاج: 30 حزيران.رمز الدفعة: 206305.وتم توزيع هذه المنتجات في كل أنحاء بين 1 حزيران و16 2025. (روسيا اليوم)