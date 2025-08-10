تعرف على أبرز فوائد النعناع للجسم والعقل

Advertisement

يُعدّ النعناع من أكثر الأعشاب استخدامًا في العالم، سواء في الطبخ أو الطب البديل، بفضل رائحته العطرية ونكهته المنعشة، إلى جانب فوائده الصحية المتعددة التي تجعله عنصرًا مهمًا في الحياة اليومية.أبرز فوائد النعناع:تحسين الهضمالنعناع يُساهم في تهدئة المعدة والتخفيف من الغازات والانتفاخات، كما يُستخدم لعلاج عسر الهضم.تخفيف الصداعاستخدام زيت النعناع موضعيًا على يمكن أن يساعد في تقليل آلام الصداع، خاصة الناتج عن التوتر.تهدئة الجهاز التنفسيرائحة النعناع القوية تساعد في فتح المجاري التنفسية وتخفيف الاحتقان، لذلك يُستخدم في حالات نزلات البرد والسعال.تسكين الآلاميمتلك النعناع خصائص مضادة للالتهاب، ويُستخدم أحيانًا لتخفيف آلام العضلات والمفاصل عند استخدامه كزيت موضعي.تحسين رائحة الفممضغ أوراق النعناع أو استخدام مستخلصه في غسول الفم يساعد على إنعاش النفس ومحاربة البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.تقوية المناعةيحتوي النعناع على مضادات أكسدة وفيتامينات تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات وتعزيز المناعة.