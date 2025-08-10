31
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
35
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تعرف على أبرز فوائد النعناع للجسم والعقل
Lebanon 24
10-08-2025
|
04:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعدّ النعناع من أكثر الأعشاب استخدامًا في العالم، سواء في الطبخ أو الطب البديل، بفضل رائحته العطرية ونكهته المنعشة، إلى جانب فوائده الصحية المتعددة التي تجعله عنصرًا مهمًا في الحياة اليومية.
أبرز فوائد النعناع:
Advertisement
تحسين الهضم
النعناع يُساهم في تهدئة المعدة والتخفيف من الغازات والانتفاخات، كما يُستخدم لعلاج عسر الهضم.
تخفيف الصداع
استخدام زيت النعناع موضعيًا على
الجبين
يمكن أن يساعد في تقليل آلام الصداع، خاصة الناتج عن التوتر.
تهدئة الجهاز التنفسي
رائحة النعناع القوية تساعد في فتح المجاري التنفسية وتخفيف الاحتقان، لذلك يُستخدم في حالات نزلات البرد والسعال.
تسكين الآلام
يمتلك النعناع خصائص مضادة للالتهاب، ويُستخدم أحيانًا لتخفيف آلام العضلات والمفاصل عند استخدامه كزيت موضعي.
تحسين رائحة الفم
مضغ أوراق النعناع أو استخدام مستخلصه في غسول الفم يساعد على إنعاش النفس ومحاربة البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.
تقوية المناعة
يحتوي النعناع على مضادات أكسدة وفيتامينات تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات وتعزيز المناعة.
مواضيع ذات صلة
تعرف على أبرز فوائد البصل للجسم والمناعة
Lebanon 24
تعرف على أبرز فوائد البصل للجسم والمناعة
10/08/2025 15:30:27
10/08/2025 15:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد النعناع الصحية والطبيعية
Lebanon 24
فوائد النعناع الصحية والطبيعية
10/08/2025 15:30:27
10/08/2025 15:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد النعناع الصحية والجمالية… كنز أخضر بين يديك
Lebanon 24
فوائد النعناع الصحية والجمالية… كنز أخضر بين يديك
10/08/2025 15:30:27
10/08/2025 15:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاجو وفوائده المذهلة لصحة الجسم والعقل
Lebanon 24
الكاجو وفوائده المذهلة لصحة الجسم والعقل
10/08/2025 15:30:27
10/08/2025 15:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
من السالمونيلا إلى الليستيريا.. تعرف على أعراض وأخطر أنواع التسمم الغذائي!
Lebanon 24
من السالمونيلا إلى الليستيريا.. تعرف على أعراض وأخطر أنواع التسمم الغذائي!
05:00 | 2025-08-10
10/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تكشف عن سرعة شيخوختك ومخاطر إصابتك بالأمراض!
Lebanon 24
هكذا تكشف عن سرعة شيخوختك ومخاطر إصابتك بالأمراض!
02:00 | 2025-08-10
10/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد الشاي الصحية لجسم الإنسان
Lebanon 24
فوائد الشاي الصحية لجسم الإنسان
00:00 | 2025-08-10
10/08/2025 12:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طفح الجلد قد يكشف أمراضًا خطيرة.. في الكبد والقلب والمناعة
Lebanon 24
طفح الجلد قد يكشف أمراضًا خطيرة.. في الكبد والقلب والمناعة
23:00 | 2025-08-09
09/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
11 دقيقة تنس يوميًا قد تمنحك 10 سنوات إضافية من الحياة!
Lebanon 24
11 دقيقة تنس يوميًا قد تمنحك 10 سنوات إضافية من الحياة!
16:00 | 2025-08-09
09/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
Lebanon 24
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
03:20 | 2025-08-10
10/08/2025 03:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
15:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2025-08-10
من السالمونيلا إلى الليستيريا.. تعرف على أعراض وأخطر أنواع التسمم الغذائي!
02:00 | 2025-08-10
هكذا تكشف عن سرعة شيخوختك ومخاطر إصابتك بالأمراض!
00:00 | 2025-08-10
فوائد الشاي الصحية لجسم الإنسان
23:00 | 2025-08-09
طفح الجلد قد يكشف أمراضًا خطيرة.. في الكبد والقلب والمناعة
16:00 | 2025-08-09
11 دقيقة تنس يوميًا قد تمنحك 10 سنوات إضافية من الحياة!
14:00 | 2025-08-09
وداعًا للحقن.. قرص يومي جديد يذيب 12% من الوزن في 72 أسبوعًا
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 15:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 15:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 15:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24