Advertisement

صحة

تعرف على أبرز فوائد النعناع للجسم والعقل

Lebanon 24
10-08-2025 | 04:43
A-
A+

Doc-P-1403021-638904231293885602.jpg
Doc-P-1403021-638904231293885602.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعدّ النعناع من أكثر الأعشاب استخدامًا في العالم، سواء في الطبخ أو الطب البديل، بفضل رائحته العطرية ونكهته المنعشة، إلى جانب فوائده الصحية المتعددة التي تجعله عنصرًا مهمًا في الحياة اليومية.

أبرز فوائد النعناع:
Advertisement
تحسين الهضم
النعناع يُساهم في تهدئة المعدة والتخفيف من الغازات والانتفاخات، كما يُستخدم لعلاج عسر الهضم.

تخفيف الصداع
استخدام زيت النعناع موضعيًا على الجبين يمكن أن يساعد في تقليل آلام الصداع، خاصة الناتج عن التوتر.

تهدئة الجهاز التنفسي
رائحة النعناع القوية تساعد في فتح المجاري التنفسية وتخفيف الاحتقان، لذلك يُستخدم في حالات نزلات البرد والسعال.

تسكين الآلام
يمتلك النعناع خصائص مضادة للالتهاب، ويُستخدم أحيانًا لتخفيف آلام العضلات والمفاصل عند استخدامه كزيت موضعي.

تحسين رائحة الفم
مضغ أوراق النعناع أو استخدام مستخلصه في غسول الفم يساعد على إنعاش النفس ومحاربة البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

تقوية المناعة
يحتوي النعناع على مضادات أكسدة وفيتامينات تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات وتعزيز المناعة.
مواضيع ذات صلة
تعرف على أبرز فوائد البصل للجسم والمناعة
lebanon 24
10/08/2025 15:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد النعناع الصحية والطبيعية
lebanon 24
10/08/2025 15:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد النعناع الصحية والجمالية… كنز أخضر بين يديك
lebanon 24
10/08/2025 15:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الكاجو وفوائده المذهلة لصحة الجسم والعقل
lebanon 24
10/08/2025 15:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2025-08-10
02:00 | 2025-08-10
00:00 | 2025-08-10
23:00 | 2025-08-09
16:00 | 2025-08-09
14:00 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24