Advertisement

صحة

الفلفل الحار مفيد للحوامل.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات

Lebanon 24
11-08-2025 | 00:42
A-
A+
Doc-P-1403263-638904951012876582.webp
Doc-P-1403263-638904951012876582.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسة حديثة أن تناول النساء الحوامل للفلفل الحار، مرة واحدة شهرياً على الأقل، قد يحد من خطر الإصابة بسكري الحمل.
وشملت الدراسة 1397 امرأة حامل، تمت متابعة استهلاكهن للفلفل الحار وتأثيره على مستويات السكر لديهن، واحتمالية إصابتهن بالسكري في الثلث الأخير من الحمل، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
Advertisement

في حين، انخفضت احتمالية إصابة النساء اللاتي تناولن الفلفل الحار مرة شهرياً بسكري الحمل بنسبة 3.5%، وهو ما يمثل أقل من نصف نسبة الخطر البالغة 7.4% لدى النساء اللاتي لم يتناولنه.

وبين الباحثون في جامعة بافالو الأميركية إلى أن السبب في ذلك يرجع لاحتواء الفلفل الحار على (الكابسيسين)، وهو المركب المسؤول عن حرارته وحرقته.

من جانبه، قال الدكتور شياو تشونغ وين، الباحث الرئيسي للدراسة: "يمكن دمج الاستهلاك المعتدل للفلفل الحار في نظام غذائي متوازن لعلاج سكري الحمل، إلى جانب التوصيات السريرية الأخرى، مثل الفحص المبكر والتشخيص وممارسة الرياضة وتناول الأدوية حسب الحاجة".

وسكري الحمل يحدث عندما تتداخل هرمونات الحمل مع قدرة الجسم على استخدام أو إنتاج الإنسولين، الذي يساعد على تنظيم سكر الدم، وفقاً لعيادة "كليفلاند".

وإذا لم يُسيطر على ارتفاع سكر الدم أثناء الحمل، فقد يزيد ذلك من المخاطر الصحية على الأم، بما في ذلك زيادة احتمالية الإصابة بتسمم الحمل والولادة القيصرية.

كما يتأثر الأطفال بهذا الأمر، فالأطفال المولودون لأمهات مصابات بسكري الحمل هم أكثر عرضة للولادة المبكرة، وزيادة الوزن عن المعدل الطبيعي، وصعوبة التنفس.

كذلك، تواجه الأم والطفل زيادة طفيفة في خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني لاحقاً في الحياة.
مواضيع ذات صلة
لماذا يجب أن تضيف الفلفل الحار إلى طعامك؟
lebanon 24
11/08/2025 10:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البطاطس أصلها من الطماطم.. اليكم احدث ما توصلت اليه الدراسات
lebanon 24
11/08/2025 10:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما توصلت إليه لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري
lebanon 24
11/08/2025 10:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الصرامة هي الطريق لنجاح طفلك.. اليكم آخر الدراسات
lebanon 24
11/08/2025 10:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-08-10
15:19 | 2025-08-10
14:58 | 2025-08-10
12:58 | 2025-08-10
09:17 | 2025-08-10
05:00 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24