35
o
بيروت
36
o
طرابلس
35
o
صور
38
o
جبيل
35
o
صيدا
36
o
جونية
40
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
31
o
بشري
37
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
يوغا الوجه: وقاية للشباب ومكمّل للطب التجميلي
Lebanon 24
13-08-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تكتسب تمارين
يوغا
الوجه شهرة متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُروج لها لمكافحة الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتقوية عضلات البشرة لإضفاء مظهر أكثر تماسكًا على الوجه. ويُوصى بممارسة التمارين بانتظام لمدة 20 إلى 30 دقيقة عدة أيام في الأسبوع على مدار شهرين أو ثلاثة، قبل البدء بملاحظة النتائج.
Advertisement
مع ذلك، يشدد خبراء الجلد على أن تأثير يوغا الوجه يظل محدودًا، إذ لا يعالج الأسباب العميقة لترهل البشرة مثل تلف ألياف الكولاجين والإلستين، أو ذوبان الكتل الدهنية، أو ارتخاء الأربطة العميقة.
وبناءً على ذلك، يمكن للبشرة الشابة الاستفادة من هذه التمارين بشكل وقائي، بينما تحتاج البشرة الناضجة أو المتضررة إلى إجراءات طبية أو جراحية مكمّلة، مثل الترددات الراديوية، الليزر الجزئي، أو الحقن التحفيزية.
كما يحذر الأطباء من ممارسة الحركات بشكل مفرط أو غير صحيح، إذ قد يؤدي ذلك إلى زيادة التجاعيد أو ترهل الجلد.
ولتعزيز الفعالية، يوصي الخبراء بالوقاية اليومية عبر كريم واقٍ من الشمس، نظام غذائي متوازن، نشاط بدني منتظم، نوم كافٍ، ترطيب البشرة، وتجنب التدخين، لضمان حماية الجلد من الإجهاد التأكسدي وتسريع الشيخوخة المبكرة.
مواضيع ذات صلة
فنانة شهيرة تنوي الخضوع لجراحة تجميلية في الوجه: "عاوزة يبقى شكلي حلو"
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنوي الخضوع لجراحة تجميلية في الوجه: "عاوزة يبقى شكلي حلو"
13/08/2025 16:37:10
13/08/2025 16:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الهندية بالتعاون مع بلدية جبيل نظمت جلسة يوغا مفتوحة للجميع عند "السنسول"
Lebanon 24
السفارة الهندية بالتعاون مع بلدية جبيل نظمت جلسة يوغا مفتوحة للجميع عند "السنسول"
13/08/2025 16:37:10
13/08/2025 16:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الثنائي الشيعي سيخوض الانتخابات بوجوه شبابيّة
Lebanon 24
الثنائي الشيعي سيخوض الانتخابات بوجوه شبابيّة
13/08/2025 16:37:10
13/08/2025 16:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في أبي سمراء.. مداهمة شقة تُستخدم كمصنع غير مرخّص لإنتاج أدوية تجميلية
Lebanon 24
في أبي سمراء.. مداهمة شقة تُستخدم كمصنع غير مرخّص لإنتاج أدوية تجميلية
13/08/2025 16:37:10
13/08/2025 16:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
المرأة
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل يسبب الإكثار من النوم آلاماً في الظهر؟.. تقرير يكشف
Lebanon 24
هل يسبب الإكثار من النوم آلاماً في الظهر؟.. تقرير يكشف
09:06 | 2025-08-13
13/08/2025 09:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الملابس الواقية من الشمس: ضرورة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية
Lebanon 24
الملابس الواقية من الشمس: ضرورة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية
08:30 | 2025-08-13
13/08/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال الصيف.. لماذا يجب تجنب الاستحمام بالماء البارد؟
Lebanon 24
خلال الصيف.. لماذا يجب تجنب الاستحمام بالماء البارد؟
06:44 | 2025-08-13
13/08/2025 06:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتكار طبي جديد للتحكم في مرض السكري من النوع الأول
Lebanon 24
ابتكار طبي جديد للتحكم في مرض السكري من النوع الأول
03:32 | 2025-08-13
13/08/2025 03:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيبة توضح أسباب تساقط الشعر... وتوجّه هذه النصائح
Lebanon 24
طبيبة توضح أسباب تساقط الشعر... وتوجّه هذه النصائح
02:10 | 2025-08-13
13/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
10:24 | 2025-08-12
12/08/2025 10:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية لـ"حزب الله".. مخاوف من "خلايا نائمة"!
Lebanon 24
عمليات أمنية لـ"حزب الله".. مخاوف من "خلايا نائمة"!
12:00 | 2025-08-12
12/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:06 | 2025-08-13
هل يسبب الإكثار من النوم آلاماً في الظهر؟.. تقرير يكشف
08:30 | 2025-08-13
الملابس الواقية من الشمس: ضرورة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية
06:44 | 2025-08-13
خلال الصيف.. لماذا يجب تجنب الاستحمام بالماء البارد؟
03:32 | 2025-08-13
ابتكار طبي جديد للتحكم في مرض السكري من النوع الأول
02:10 | 2025-08-13
طبيبة توضح أسباب تساقط الشعر... وتوجّه هذه النصائح
01:31 | 2025-08-13
قبل أم بعد الإفطار... ما التوقيت الأمثل لتنظيف الأسنان صباحًا؟
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 16:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 16:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 16:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24