يوغا الوجه: وقاية للشباب ومكمّل للطب التجميلي

تكتسب تمارين الوجه شهرة متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُروج لها لمكافحة الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتقوية عضلات البشرة لإضفاء مظهر أكثر تماسكًا على الوجه. ويُوصى بممارسة التمارين بانتظام لمدة 20 إلى 30 دقيقة عدة أيام في الأسبوع على مدار شهرين أو ثلاثة، قبل البدء بملاحظة النتائج.مع ذلك، يشدد خبراء الجلد على أن تأثير يوغا الوجه يظل محدودًا، إذ لا يعالج الأسباب العميقة لترهل البشرة مثل تلف ألياف الكولاجين والإلستين، أو ذوبان الكتل الدهنية، أو ارتخاء الأربطة العميقة.

وبناءً على ذلك، يمكن للبشرة الشابة الاستفادة من هذه التمارين بشكل وقائي، بينما تحتاج البشرة الناضجة أو المتضررة إلى إجراءات طبية أو جراحية مكمّلة، مثل الترددات الراديوية، الليزر الجزئي، أو الحقن التحفيزية.



كما يحذر الأطباء من ممارسة الحركات بشكل مفرط أو غير صحيح، إذ قد يؤدي ذلك إلى زيادة التجاعيد أو ترهل الجلد.

ولتعزيز الفعالية، يوصي الخبراء بالوقاية اليومية عبر كريم واقٍ من الشمس، نظام غذائي متوازن، نشاط بدني منتظم، نوم كافٍ، ترطيب البشرة، وتجنب التدخين، لضمان حماية الجلد من الإجهاد التأكسدي وتسريع الشيخوخة المبكرة.